كيك طاسة ببيضة واحدة وكوب دقيق ألذ أنواع كيك مطاعم تستحق التجربة

طريقة كيك الطاسة بمكونات إقتصادية للغاية بدون فرن كيك ببيضة واحدة، تعتبر الكيك من الحلويات السريعة التي تشبه في طعمها الكعك والتورت ولكن تعد في منزل بمكونات بسيطة وسهلة ويمكن إعداد الكيك بأكثر من طريقة حتى لم ليس لديه فرن أو يحتاج إلى عمل كيك سريع بدون وقت أو جهد فالاختيار الأمثل يكون لكيك مقلاه سنعدها معكم ببيضة واحدة كوب من دقيق ومكونات أخرى لرفع قوام الكيك وجعلها هشة مثل الكيك الذي يقدم في مطاعم والكافيهات، وتعد كيك الطاسة من ألذ وأطيب أنواع الكيك لها الكثير من المزايا سنتعرف عليها معا لتحضير كيك سهل سريع يستحق التجربة.

كيك الطاسة الخفيفة أحلى من الجاهزة

يقدم في الكافيهات أنواع من الكيك بجانب القهوة أو الشاي وتكون بأشكال مختلفة وطعم لذيذ شهي، جئنا لكم بوصفة تلك الكيك ولكن بطريقة أسهل كيك طاسة اللذيذة بأطعمة مختلفة.

مكونات كيك طاسة

بيضة واحدة بحرارة المطبخ. نصف كوب من سكر بودرة. نصف كوب من حليب كامل الدسم. ربع كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. عدد 5 ملاعق كبيرة من الدقيق. ملعقة صغيرة من الخل. رشة صغيرة من بيكنج صودا.

لتزيين وجه كيك طاسة

علبة من دانيت كراميل. ملعقة كبيرة من شوكولاته مبشورة دارك. كوب من لوز مجروش أو أي نوع مكسرات ربع كوب من شوكولاته مذابة.

تحضير كيك طاسة في دقائق كيك كافيهات