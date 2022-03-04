إعملي كفتة الأرز بطريقة مبتكرة ولذيذة وبمكونات متوفرة فالمطبخ

طاجن كفتة الأرز يعد من أشهى المأكولات المرغوبة والمبتكرة ونالت إعجاب الكثير من أفراد الأسرة، وهي تعد مفيدة أيضاً لتوافر بها اللحم والأرز والخضرة وكل هذة المكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتم تناولها بجانب السلطات والمقبلات كالطحينة والسلطة الخضراء وأيضاً الأرز المصري بالشعرية، وإليكم الأن ومن خلال موقع ثقفني سوف نتناول طريقة مبتكرة لعمل طاجن كفتة الأرز بالبطاطس بكل تكاتها وأسرار نجاحها.

محمد يوسف

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