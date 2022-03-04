ضاع عمرنا بنشتري النوتيلا.. بكوب حليب اعملي 2 برطمان نوتيلا في الخلاط بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

طريقة عمل النوتيلا من الطرق المبحوث عنها من قبل كل ربة بيت تود أن تقدم لأطفالها شيكولاتة النوتيلا البيتي بالطعم المميز وفي نفس الوقت تحرص على أن تكون تلك الوصفة من مكونات مفيدة تعطي الطفل المزيد من الفوائد والفيتامينات والمواد المغذية، ومن خلال الاستعانة بالمكونات الآتية تحصلي على أفضل كريمة بندق معززة بنكهة الشيكولاتة المتميزة، والتي تعد من أكثر الوجبات التي يفضلها الأطفال، ويتناولونها بكثرة لذا نقدم لكل أم وصفة النوتيلا البيتي والتي من الممكن أن تقوم بإعدادها منزليا ومن دون أن يكون هناك أي إضافة لأي مواد حافظة قد تضر بالجسم، مع معرفة أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل نوع من وصفات النوتيلا البيتي سريعة التحضير.

طريقة عمل النوتيلا في البيت

من الممكن عمل أفضل نوع من أنوع شيكولاتهة النوتيلا وبأسهل المقادير وتكون الوصف صحية ومن دون أن يكون هناك أي مواد حافظة بخليط النوتيلا، وباستعمال تلك المكونات البسيطة الصحية الآتي ذكرها في الفقرة القادمة تحضري أفضل وصفة من الشبكولاتة القابلة للدهن من كريمة البندق الممتازة، والتي تعطي نكهة مميزة للسندويتشات التي يفضل تناولها الأطفال، من الممكن أن نقوم بالتحضير للنوتيلا من خلال الاستعمال للمكونات القادمة:

كوب 250 مل من الحليب.

ربع كوب كاكاو خام.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب بندق محمص.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكعب من الزبد.

ملعقتان من مكون الحليب البودرة.

طريقة التحضير لوصفة النوتيلا البيتي

من السهل أن تقومي بالإعداد لتلك الوصفة من خلال الاتباع للخطوات الآتية: