نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى الحمصية بالمنزل بأربع مكونات فقط بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المقال التالي
حلوى الحمصية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها محبب لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق رائع.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الحمصية.
مكونات حلوى الحمصية
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي مكونات هذه الوصفة وهي كالتالي:
- مقدار ١٢٥ جرام من السكر الأبيض.
- مقدار ٥٠٠ جرام من الحمص.
- ١٢٥ جرام من عسل الجلوكوز.
- ١٢٥ مللي من الماء.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى الحمصية وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم أولا بوضع كمية الماء في قدر علي النار حتي يبدأ في الغليان.
- وبعدما يبدأ الماء في الغليان نضيف إليه كمية السكر ونقلبه جيدا مع الماء حتي يذوب.
- وعندما يبدأ السكر في الغليان مع الماء نضيف إليهم عسل الجلوكوز.
- ثم بعد ذلك نقوم بترك الخليط علي النار لمدة ١٠ دقائق.
- وفي هذه الأثناء نضع الحمص في الفرن علي درجة حرارة منخفضة حتي يسخن ويتحمص قليلا.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقليب الحمص وهو ساخن من خليط السكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بعد ذلك نقوم بجلب صاج بمقاس ٢٠ × ٣٠ أو أي مقاس مناسب وندهنه بالزيت ونضع فيه ورقة زبدة وندهن ورقة الزبدة كذبك بقليل من الزيت.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع خليط الحمص في الصاج بشكل متساوي ونتركه جانبا حتي يتصلب قوامه.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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