طريقة عمل كيكة الشوكولاته أطعم وألذ كيك بمكونات اقتصادية في البيت لإسعاد أفراد الآسرة

طريقة عمل كيكة الشوكولاته من أهم الوصفات التي تبحث عنها ست البيت، فهي أحد أهم أنواع الكيكات الشهية واللذيذة التي يتم تقديمها للضيوف، ويستمتع بها أفراد الأسرة في جميع الأوقات، فيعشقها ويطلبها الصغار والكبار لمكوناتها المغذية وطعمها اللذيذ، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم العديد من الوصفات السهلة والبسيطة، منها طريقة عمل كيكة الحليب، وكذالك كيكة البرتقال الشهية، بالإضافة لوصفات المعجنات مثل القرص الطرية وطريقة عمل الفطير المشلتت، لما لهذه الوصفات من أهمية لست البيت ولا غني عنها في معظم البيوت، بالإضافة للعمل على توفير تكاليف شراؤها من المحلات وضمان نظافتها وجودة مكوناتها الموجودة في المنزل.

مكونات ومقادير كيكة الشوكولاته

3 بيضات متوسطي الحجم.

كوب إلا ربع سكر.

2 كوب إلا ربع دقيق متعدد الأغراض.

كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام بودرة.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاته

نضع في الخلاط الحليب والسكر والزيت والكاكاو والنسكافية ونشغل حتي تمام الخلط. بعد امتزاج المكونات السابقة ويصبح القوام متماسك نأخذ 3/4 الكمية ونضعها في وعاء جانباً. باقي الكمية الموجودة بالخلاط نضع عليه البيض والفانيليا ونضربهم جيداً. نقوم بنخل الدقيق ووضعه على الخليط الأول والثاني ونمزجهم ببعض جيداً بمعلقة. نحضر صينية الخبز ونبطنها بمادة دهنية ودقيق حتي لا يلتصق الكيك. نضع خليط الكيك في الصينية ونوزعه بالتساوي. ندخل صينية الكيك الفرن على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد. نقوم بعمل ثقوب بخلة ونصي على الوش صوص الشوكولاته السائلة وبالهناء.

طريقة عمل صوص الشوكولاته