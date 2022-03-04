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عمر شويل - جدة "سريعة وسهلة".. طريقة عمل كانيلوني اللحم الشهي في المنزل بأقل تكلفة - ثقفني
يعتبر الكانيلوني من الاكلات اللذيذة وسهلة التحضير والتي تلقى اقبال كبير في الفترة الأخيرة يمكن ان يتم حشو عجينه الكانيلوني بالجبنة او اللحم او الدجاج حسب الرغبة، اليوم سنقوم بتوضيح طريقة عمل كانيلوني اللحم الشهي بطريقة سهلة وسريعة. في المنزل، وكذلك سنوضح بعض أهم أسرار عمل الكانيلوني على طريقة أشهر الشيفات في العالم العربي، كما سنوضح لكم كيف يمكن استخدام مقادير بسيطة وموجودة في المنزل لتقليل تكلفة صناعة الكانيلوني داخل البيت.
مقادير عمل الكانيلوني باللحم في المنزل
- ثمانية فصوص من الثوم.
- عبوة من مكرونة الكانيلوني.
- ثمانية أكواب من الطماطم المُقشرة والمُقطعة.
- 800 جرام من السبانخ.
- 4 معالق صغيرة من الريحان المجفف.
- 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون.
- من اللحم البقري الخالي من الدهن.
- 2 بصلة متوسطة الحجم.
- 4 معالق كبيرة من الزبدة.
- من جبن البارميزان المبشور.
- 8 أكواب من صلصة البشاميل.
طريقة عمل الكانيلوني باللحم بالخطوات
- داخل خلاط، قومي بوضع كيمة من الدقيق والبيض بالإضافة إلى الحليب ومن ثم زبدة وملح وفلفل، وأبدا في ضرب كل هذه المكونات بالخلاط بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة شبية بالكريب.
- ضعي مقلاة على النار ومن ثم قمي بوضع ملعقة زيت صغيرة.
- يجب وضع كمية م من الخليط وافرديه حتى تصنعي شكل الكريب، وقلبيه من الجهتين، ومن ثم كرري هذا الأمر أكثر من مرة لحين الانتهاء من كل كمية الكانيلوني الموجودة.
- أثناء القيام بالخطوة السابقة، يجب أن تقومي بتجهيز مقلاة أخرى على النار، ومن ثم قومي بوضع ملعقة زيت كبيرة، ثم أضيفي اللحم المفروم ثم البصل المقطع.
- بعدها أضيفي كمية قليلة من عصير الطماطم.
- يجب ترك اللحم لتكمل نضجها بالكامل، ومن ثم يمكن وضع كمية من الملح والفلفل عليهما.
- وهنا يأتي دور الخطوة الأهم، وهي الحشو، قمي بوضع كمية من اللحم المفروم المجهز من قبل داخل شريحة من الكانيلوني، وذلك على شكل رول وبعد ذلك قمي بوضع أكثر من مرة داخل صينية.
- قمي بوضع كمية من الباشميل على الصينية.
- يجب تسخين الفرن حتى درجة حرارة تصل لنحو 200 درجة مئوية ومن ثم قمي بوضع الكانيلوني بداخلها.
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