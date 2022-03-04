“سريعة وسهلة”.. طريقة عمل كانيلوني اللحم الشهي في المنزل بأقل تكلفة

يعتبر الكانيلوني من الاكلات اللذيذة وسهلة التحضير والتي تلقى اقبال كبير في الفترة الأخيرة يمكن ان يتم حشو عجينه الكانيلوني بالجبنة او اللحم او الدجاج حسب الرغبة، اليوم سنقوم بتوضيح طريقة عمل كانيلوني اللحم الشهي بطريقة سهلة وسريعة. في المنزل، وكذلك سنوضح بعض أهم أسرار عمل الكانيلوني على طريقة أشهر الشيفات في العالم العربي، كما سنوضح لكم كيف يمكن استخدام مقادير بسيطة وموجودة في المنزل لتقليل تكلفة صناعة الكانيلوني داخل البيت.

مقادير عمل الكانيلوني باللحم في المنزل

ثمانية فصوص من الثوم.

عبوة من مكرونة الكانيلوني.

ثمانية أكواب من الطماطم المُقشرة والمُقطعة.

800 جرام من السبانخ.

4 معالق صغيرة من الريحان المجفف.

4 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

من اللحم البقري الخالي من الدهن.

2 بصلة متوسطة الحجم.

4 معالق كبيرة من الزبدة.

من جبن البارميزان المبشور.

8 أكواب من صلصة البشاميل.

طريقة عمل الكانيلوني باللحم بالخطوات