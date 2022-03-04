نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعرف إذا كنت مصاب بالاحتراق النفسي في المقال التالي
عند الاستيقاظ من النوم تشعر بخمول في المشاعر و تعب جسدي بلا مبرر و معظم المهام اليومية التي كنت تعملها بشكل طبيعي أصبحت ثقيلة جداً عليك حتي أن مجرد التفكير فيها يتعبك وتشعر في كثيرا من الأحيان وإن لم يكن دائماً أن الحياة مجرد عبئ عليك ولم تعد تطيق التواجد بها ، إذا كنت تشعر بهذه الأعراض فمن سوء الحظ أنت تعاني من الاحتراق النفسي بالفعل وسوف تحتاج لفترة من العلاج ولكن لا تيأس فصحتك النفسية أهم بكثير من الجسدية لذلك يجب عليك أن تنفق عليها وقتك بإسراف .
ما الفرق بين الاحتراق النفسي والتوتر العادي
التوتر العادي رد فعل طبيعي للجسم عندما يشعر بالضغط الخارجي عليه كزيادة ضغط العمل عليه مثلا فيبدأ بإفراز هرمونات تساعده علي مقاومة الضغط و عند انتهاء المسبب الخارجي للضغط يرجع الجسم لحالته الطبيعية وحتي عند تذكره للموقف الذي سبب له الضغط لا يتأثر كثيرا ويستطيع مواصلة حياته بشكل عادي ، أما الاحتراق النفسي فهو عكس ذلك تماماً علي الرغم من انتهاء السبب الذي وضع الضغط علي الشخص لا يستطيع الشخص الخروج من حالة التوتر و يظل يلوم نفسه إذا لم يستطع التعامل مع الضغط بشكل جيد وغالباً لا يستطيع الشخص إكمال حياته بشكل طبيعي بل ويشعر بالتعب الشديد نتيجة لإرهاق جسده وعقله .
أضرار الاحتراق النفسي
في الواقع يعد الاحتراق النفسي أخطر الاضطرابات النفسية التي قد يصاب بها الشخص لأنها تعد البوابة الرئيسية لباقي الاضطرابات النفسية مثل : الرهاب الاجتماعي و قلة الثقة بالنفس و الخوف المستمر و الحركات العصبية العشوائية غير المقصودة و أخطر شئ يسببه هو الاكتئاب .
كيف تعالج نفسك من الاحتراق النفسي
- تنظيم ساعات النوم ، يجب عليك تنظيم ساعات نومك من 7 إلي 8 ساعات .
- الحركة أو ممارسة الرياضة .
- محاولة التركيز على اللحظة التي تعيش بها ولا تفكر في الماضي أو المستقبل علي قدر الإمكان ، وغالباً الأشخاص المنتظمين في الصلاة سوف يجدون سهولة في هذه النقطة.
- الابتعاد عن كل ما يسبب لك ألم نفسي والأشخاص الذين يسببون لك تعب نفسي .
- الثقة بقدراتك و محاولة تطوير نفسك بأشياء بسيطة في البداية وبعد ذلك أبدا تدريجياً بمحاولة تحقيق أشياء صعبة .
- يجب عليك أن تدرك أن مرحلة العلاج ليست قصيرة لذلك امنح نفسك الوقت الكافي لاستعادة نفسك .
- ابتعد عن السوشيال ميديا ولا تتابع أخبار الأشخاص سواء كانت جيدة أو سيئة .
- مهما تعرضت لانتقاد من أشخاص ما لا تسمح لهم بالتأثير عليك واجعل نفسك أهم أولوية في حياتك .
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