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عمر شويل - جدة وصفة مذهلة من المنزل لتبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم والرائحة الكريهة، نشارك معكم اليوم وصفات طبيعية ممتازة في تبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار، وصفات فعالة جداً وسهلة التحضير لتبييض الأسنان وإسقاط الجير مع منح فمك رائحة ذكية. سنحتاج إلى الثوم والجزر كعناصر أساسية في وصفات اليوم، فهما يعملان على تبييض الأسنان وعلاج التهاب اللثة والتخلص من الجير المتراكم، ولا تقلقي من رائحة الثوم فسوف نستخدم عناصر إضافية لإزالة رائحة الفم الكريهة.

أسرع وصفات تبييض الأسنان

مكونات الوصفة الأولى لتبييض الأسنان ومحاربة التهابات اللثة:

قرنفل. فص من الثوم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان الخاص بك.

نأخذ مقدار من القرنفل ونقوم بطحنه جيداً في المطحنة الكهربائية حتى يصبح على شكل بودرة، ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل ونضعه في وعاء ومن جانب آخر نأخذ فص الثوم ونقشره ثم نبشره ونضيفه إلى مسحوق القرنفل، وبعد ذلك نضف الملح ومعجون الأسنان ثم نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خلطة كريمية، ثم افرش أسنانك جيداً بهذا الخليط بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة ثم اغسل أسنانك بالماء الدافئ، ومباشرة ستلاحظ نتيجة مدهشة جداً حيث يتم إزالة اصفرار الأسنان وستحصل على أسنان بيضاء، وسوف يسقط كل الجير المتراكم بأسنانك ولافضل النتائج كرر إستخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم، واحتفظ بالخليط المتبقي في جرة زجاجية وخزنها في الثلاجة.

إزالة رائحة الفم الكريهة

مكونات الوصفة الثانية:

حبة جزر. نصف ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان الخاص بك.

نأخذ الجزرة ونقشرها ثم نقوم ببشرها باستعمال مبشرة ناعمة ثم نصفي المبشور في مصفاة لنستخرج عصير الجزر الخالص، فعصير الجزر يزيل البقع بالأسنان ويعالج نزيف اللثة ثم نضف إليه الكركم ومعجون الأسنان وبعد ذلك نمزج المكونات بشكل جيد، ثم افرش أسنانك جيداً بهذا الخليط لمدة دقيقة واحدة وفرك أسنانك بحركات دائرية، وبعد ذلك اشطف أسنانك بالماء وستكون لديك أسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول إستخدام، سيزول الاصفرار والبقع السوداء من أسنانك وسيسقط الجير المتراكم بأسنانك تدريجياً، كرر إستخدام هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم واحتفظ بالخليط المتبقي في علبة زجاجية وخزنها في الثلاجة