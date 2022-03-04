أفضل طريقة لصنع كروكيت البطاطس المقرمشة بدون بيض، نشارك معكم اليوم الطريقة المثالية لصنع كروكيت البطاطس بقوام متماسك ومقرمش. كروكيت البطاطس مقادير تجهيزه بسيطة وهي عبارة عن 560 جرام بطاطس أو 2 كوب بطاطس مهروسة (440 جرام) ومعها ملح حسب الرغبة، نصف كوب من نشا الذرة بمقدار 50 جرام، ملعقة صغيرة بصل بودر + ملعقة صغيرة ثوم بودر + نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة مرقة خضراوات، جبنة شيدر، بالاضافة إلى مقادير خليط النشا وهي ملعقة كبيرة نشا وكوب ماء وبقسماط.

أفضل طريقة لصنع كروكيت البطاطس

نأخذ مقدار البطاطس ونقشرها ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة وبعد ذلك نحضر إناء قابل للطهي نضع فيه ماء ونرفعه على النار، حتى تغلي الماء وبعد ذلك نضع مكعبات البطاطس ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى يتم سلقها بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس المسلوقة من الماء جيداً ونضعها في وعاء عميق مناسب، ثم نقوم بهرس البطاطس المسلوقة جيداً باستخدام الشوكة أو مفرمة البطاطس، وبعد ذلك نضف الملح، البصل البودر، مرقة الخضراوات البودرة، الثوم البودر مع إضافة الفلفل الأسود ثم نمزج البطاطس المهروسة مع التوابل جيداً، وبعد ذلك نضف النشا ونمزج مجدداً بالملعقة ثم نعجنها يدوياً جيداً حتى نحصل على قوام متماسك، وبعد ذلك نضف مبشور الجبن الشيدر ونقلب مرة أخيرة.

كروكيت البطاطس المقرمشة بدون بيض

وعلى سطح مناسب نضع ورقة خبز أو ورقة زبدة ثم نضع العجينة ونجعلها بسمك واحد على شكل مستطيل، ثم نقطعها على هيئة مربعات متساوية الحجم ثم نأخذ أول مربع ونكوره ثم نجعله على شكل رول منتظم الجوانب. نكرر هذه الخطوة على باقي مربعات العجين لنصنع حوالي 20 قطعة من كروكيت البطاطس، وبعد ذلك نحضر خليط النشا بتحضير وعاء ونضف إليه الماء والنشا ثم نخلط جيداً، وبعد ذلك نضع هذا الوعاء في الميكروويف لمدة دقيقة لنحصل على قوام جل. في وعاء آخر نضع بقسماط ثم نأخذ البطاطس ونغلفها بطبقة خفيفة من خليط النشا ثم نضعها في البقسماط، ونكرر هذه الخطوات على كل الكمية وبعد ذلك نقوم بتسخين زيت غزير، ونقوم بتحمير البطاطس حتى تأخذ لون ذهبي وبعد ذلك نقوم بتصفيتها من الزيت، وبعدها تكون جاهزة للتقديم مع الصوص المفضل لكم.