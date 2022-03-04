“مرتفعة وهشة” سر عمل الكيكة الاسفنجية Spong Cake خفيفة وناجحة أحلى من المحلات

الكيكة الاسفنجية هي أكثر أنواع الحلويات التي يكثر البحث عن طرق تحضيرها، وذلك قد يرجع لكثرة و اختلاف أنواعها وأشكالها مما يجعل كل أم ترغب في التفنن في تقديم أفضل الكيكات، وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أن تبقى الكيكة اليابانية بالإضافة إلى الاسفنجية وهي الافضل والأكثر انتشاراً وذلك لتعدد استخداماتها فيمكن من خلالها عمل اشهى انواع الحلويات مثل التورت، والجاتوهات، ويتم تزينها بكل سهولة، ولذلك سوف نتعرف معًا الان في السطور التالية على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالخطوات الصحيحة بكل سهولة.

سر الكيكة الاسفنجية الخفيفة

قدمي الكيكة الاسفنجية المميزة لأفراد أسرتك، ويتم ذلك إذا اتبعتي الخطوات الآتية:

كوب ونصف من الدقيق.

عدد ٦ بيضات كبار الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة من الخل الابيض.

كريم شانتيه وبعض الفاكهه المقطعة للتزين.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية