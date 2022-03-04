ماسك لتقشير الوجه وأفضل الخلطات الطبيعية المجربة

تمتعي ببشرة صافية بعد وضع ماسك لتقشير الوجه، حيث يستخدم المقشر لإزالة خلايا الجلد الميت، بحيث يبدو الوجه صافي للغاية ونظيف، وخاصةً مع استخدام الوصفات والخلطات الطبيعية، والتي تمنح وجهكِ أكثر من فائدة في نفس الوقت، فإذا وضعنا الزيوت الطبيعية في المقشر فإنه يرطب البشرة بكفاءة، كما يعمل المقشر على تنظيف البشرة وإزالة كافة الأتربة منه، لذلك فتبدو البشرة أفتح.

ماسك لتقشير الوجه

يستخدم السكر كثيرًا في لتحضير ماسك لتقشير الوجه، حيث تساعد حبيبات السكر في تقشير البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميت، ويستخدم بقدر ملعقة صغيرة، ويُضاف إليها معلقة من العسل وملعقتين من زيت الزيتون، بحيث يقشر الوجه وينعمه ويرطبه في نفس الوقت، بعد تقليب المكونات تدلك البشرة برفق بالمقشر، كما يمكن استخدامه لليدين أيضًا، وبعد ذلك يزال بالماء، ويمكن تمرير قطعة قطن مبللة بماء الورد على البشرة بعد الماسك، لغلق مسام البشرة.

وصفة القهوة لتقشير البشرة

اصنعي سكرب القهوة وزيت الزيتون لتقشير البشرة بكفاءة، وذلك من خلال خلط ملعقة من كلًا من القهوة ومسحوق الكاكاو، و3 ملاعق من زيت الزيتون، واستخدام الخليط الناتج في تقشير الوجه، وستجدين أن وجهكِ أصبح أكثر نعومة بعد تطبيق الماسك، لأنه بالإضافة إلى إزالة خلايا الجلد الميت، فإن زيت الزيتون يستخدم في ماسكات ترطيب البشرة، ويتناسب مع كافة أنواعها، وخاصةً لأنه يوضع عليها لبضعة دقائق ثم يزال بالماء ويبقى أثره على البشرة وتظل ناعمة.

مقشر السكر وجل الصبار

للحصول على نتيجة أفضل من المقشر يمكنك وضع مواد مرطبة للوجه به، ولذلك سنستخدم جل الصبار بمقدار ملعقة كبيرة، ونضيف إليها ملعقة من السكر، وتدلك البشرة بالخليط في حركات دائرية، ثم نستخدم الماء لإزالة المقشر.

نصائح عند تقشير البشرة