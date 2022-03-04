تجربتي مع ماسك القهوة والسكر وداعًا لمشاكل البشرة أعيدي الحياة لبشرتك

ماسك القهوة والسكر من الماسكات الممتازة للبشرة والتي تعيد الحياة من جديد إلى البشرة وتجعلها تتنفس مرة أخرى وتصلح التالف من البشرة، حيث يتكون ذلك الماسك من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وكل مكون من المكونات له فوائد رهيبة للبشرة، سوف نوضح فائدة كل مكون من مكونات ماسك القهوة والسكر كما أن هذا الماسك فعال في التخلص من البثور الخفيفة الموجودة في وجه، كما أنه يعمل على التخلص من البقع الداكنة كذلك التخلص من الهالات السوداء التي يعاني منها اكثر النساء والفتيات هو ماسك فعالة وممتاز ويستحق التجربة.

ماسك القهوة والسكر

يعد ماسك القهوة من الماسكات التي لا قت إعجاب الكثير من الأشخاص حيث يحتوي الماسك على ثلاث مكونات كل مكون له فوائد مذهلة للبشرة، حيث يقوم زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتنعيمها والحصول على بشرة نضرة.

كما أن القهوة تعمل على توحيد لون البشرة وتساعد في التخلص من التجاعيد ولها دور فعال في التخلص من الهالات السوداء والبثور الخفيفة التي تظهر في الوجه.

أما السكر فهو مقشر قوي وفعال يعمل على تقشير الخلايا الميتة العالقة بالبشرة وتنظيف المسام، كما أنه يساعد على التخلص من الخلايا التالفة ويعمل على تجديد الخلايا بالوجه والمحافظة على نضارة وشباب الوجه.

مكونات ماسك القهوة

ملعقة صغيرة من البن الغامق.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام