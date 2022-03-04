ملعقتين فقط علي الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك منك تاني

الكفتة من أسهل وجبات اللحم المفروم والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعتمد على توفر مكونات أساسية ومميزة تعطي الكفتة أفضل طعم وأطيب نكهة وبالأخص الكفتة المشوية، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير والتي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أفضل خليط من اللحم المفروم ويكون سهل التشكيل والتسوية، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيج اللحم المفروم، وتشكيل الكفتة، ومن خلال ما يلي نوضح خطوات التحضير.

مقادير الكفتة

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بعمل أفضل وجبة من الكفتة المشوية بطعمها المفضل إذا ما تم الخلط ما بين اللحم المفروم مع بعض المكونات من التوابل والمكونات التي تساعد في تنكيه اللحم قبل أن تتم خطوة تسويته، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للخليط من الكفتة، من المكونات المهمة التي من الممكن أن تساعد في عمل الكفتة ما يلي:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات مشكلة.

القليل من فول الصويا.

ربع كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكيج بودر.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مفروم ناعم.

بصل مبشور.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

من الخطوات الأساسية لعمل الكفتة ما يلي: