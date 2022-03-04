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عمر شويل - جدة طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسريعة بالمنزل في المملكة - ثقفني
طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسهلة والسريعة بالمنزل في المملكة، إن المصابيب تعتبر من ألذ وأشهر الحلويات الشعبية المشهورة بالمملكة، فإن من كثرة شهرة المصابيب تعد بأكثر من طريقة بمذاق لذيذ، كما أن وجدنا أن هناك العديد من الأمهات ربة المنزل تبعث عن طرق عملها في المنزل كالجاهزة، لذلك موقعنا يقدم طريقة عمل المصابيب بأفضل مذاق بالمنزل خطوة خطوة، فإن تلك الطريقة المقدمة من خلال موقع ثقفني تستطيع كل أم تحضير تلك الأكلة عن طريق استخدام مكونات بسيطة موجودة في أي مطبخ، فإن هذه الحلوي تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية الاقتصادية وغير مكلفة.
مقادير تحضير حلوي مصابيب بدون خميرة
- نحضر عدد 1 كوب من الدقيق الأسمر.
- نجهز كمية من الدقيق الأبيض مقدارها واحد كوب فقط.
- نأخذ مقدار ملعقة واحدة من السكر كبيرة.
- نعد نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- نقوم بإعداد كمية من الملح مقدارها نصف ملعقة صغيرة.
- تجهيز عدد واحد بيضة متوسطة الحجم.
- إحضار كمية من الماء الفاتر مقدارها كوب واحد فقط.
- القيام بتدفئة أي نوع من الحليب سواء الدسم أو الخالي من الدسم أو بلدي أو معلب ونأخذ مقدار كوب واحد.
- نعد كمية ربع كوب فقط من الزيت.
- نجهز مقادير تحضير الصوص كالتالي: عدد ملعقتين من الزبدة، وعدد ملعقتين من عسل النحل، استخدام كمية صغيرة من القرفة حسب الرغبة.
طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسريعة
- نقوم بإحضار إناء كبير لإضافة جميع المكونات الجافة من دقيق والسكر والبيكينج باودر والملح ونخلطهم جيدا مع بعض.
- القيام بسكب جميع المكونات التالية كالبيض والزيت والحليب.
- نقوم بضرب جميع المكونات حتي تمتزج مع بعضها جيدا.
- عندما نجد الخليط أصبح متماسك وثقيل وكثيف نضيف ربع كوب فقط من الماء ونقلب المكونات جيدا حتي تمتزج جيدا.
- نترك الخليط لمدة ربع ساعة حتي يرتاح ويصبح جيد.
- ثم نجهز طاسة لعمل المصابيب حيث ندهن الطاسة بالزيت ثم نضعها علي النار متوسطة أو صاج حسب الرغبة.
- نسكب العجين علي شكل دوائر ونتركها حتي تنضج ثم نزيلها ونضعها في إناء.
- نحضر إناء ونضع فيه الزبدة لتذوب ثم نضيف العسل ثم القرفة مع التقليب.
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