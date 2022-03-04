طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسريعة بالمنزل في المملكة

طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسهلة والسريعة بالمنزل في المملكة، إن المصابيب تعتبر من ألذ وأشهر الحلويات الشعبية المشهورة بالمملكة، فإن من كثرة شهرة المصابيب تعد بأكثر من طريقة بمذاق لذيذ، كما أن وجدنا أن هناك العديد من الأمهات ربة المنزل تبعث عن طرق عملها في المنزل كالجاهزة، لذلك موقعنا يقدم طريقة عمل المصابيب بأفضل مذاق بالمنزل خطوة خطوة، فإن تلك الطريقة المقدمة من خلال موقع ثقفني تستطيع كل أم تحضير تلك الأكلة عن طريق استخدام مكونات بسيطة موجودة في أي مطبخ، فإن هذه الحلوي تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية الاقتصادية وغير مكلفة.

مقادير تحضير حلوي مصابيب بدون خميرة

نحضر عدد 1 كوب من الدقيق الأسمر.

نجهز كمية من الدقيق الأبيض مقدارها واحد كوب فقط.

نأخذ مقدار ملعقة واحدة من السكر كبيرة.

نعد نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نقوم بإعداد كمية من الملح مقدارها نصف ملعقة صغيرة.

تجهيز عدد واحد بيضة متوسطة الحجم.

إحضار كمية من الماء الفاتر مقدارها كوب واحد فقط.

القيام بتدفئة أي نوع من الحليب سواء الدسم أو الخالي من الدسم أو بلدي أو معلب ونأخذ مقدار كوب واحد.

نعد كمية ربع كوب فقط من الزيت.

نجهز مقادير تحضير الصوص كالتالي: عدد ملعقتين من الزبدة، وعدد ملعقتين من عسل النحل، استخدام كمية صغيرة من القرفة حسب الرغبة.

طريقة عمل المصابيب اللذيذة والسريعة