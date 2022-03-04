تقطيع الكرنب بطريقة جديدة في 10 دقائق هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ وبطريقة سهله

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تقطيع الكرنب بطريقة جديدة في 10 دقائق هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ المحشي واحد من الأكلات المحببة للكثير من المصريين والعرب، وبالأخص محشي الكرنب ولكنه متعب للغاية ويحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل تحضيره وبالتحديد تقطيعه وسلقه حتى يتم حشوه بعد ذلك بالأرز، ولهذا فقد نتعرف على طريقة سهلة تتبع من أجل تقطيع الكرنب إلى قطع صغيرة في وقت قياسي بدون تعب أو إجهاد يشعر به الشخص، حيث يمكنك اليوم تقطيع ثلاث كرنبات بسرعة الصاروخ بدون مشقة أو تعب.
طريقة تقطيع الكرنب
يمكنك الآن تقطيع كمية كبيرة من الكرنب بسرعة الصاروخ من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل على ربات المنازل الوقت المتبع في إعداد وصفة الملفوف المحشي، ولهذا فقد يمكنك تقطيعه بالطريقة التالية السريعة للحصول على نتيجة سريعة للغاية:
- يتم تحضير الكرنبة التي ترغبين في تقطيعها، ومن ثم إزالة الأوراق الزائدة الموجودة فيها والموجودة باللون الغامق.
- ومن ثم يتم وضعها على السطح وتحضير سكينة مسنة جيدا، ومن ثم وضعها في منتصف الملفوف والبدء في تحديد الكرنبة من جميع الاتجاهات.
- حتى تتمكنين من الحصول في نهاية الأمر على كرنبة مقطعة على هيئة مربعات متساوية الحجم في أسرع وقت ممكن
طريقة معجزة لتقطيع الملفوف
- من أجل تقطيع الملفوف يمكنك الآن تحضير الكرنبة التي ترغبين فيها ومن ثم التخلص من جميع الأوراق الغير صالحة للأكل.
- وبعدها يتم تقطيع جميع الأوراق الموجودة في الكرنبة، والعمل على تسويتهم جيدا والبدء في عملية التقطيع الجيد.
- وبهذه الطريقة تتمكن من الحصول على ورق الكرنب المجمع على هيئة مربعات متساوية ومناسبة للحشو واللف السريع.
- فتقطيع الكرنب يحتاج إلى خمس دقائق فقط لا غير وتتمكنين من الحصول في النهاية على ورق كرنب متساوي.
- يتم حشوه بسهولة بخلطة المحشي المطلوبة.
- فهذه الطريقة المميزة تتميز بأنها الأفضل على الإطلاق من الطرق التقليدية، ويتم بعدها وضع هذا الكرنب في كمية من الماء المغلي ويترك حتى يسلق.
- وبعدها يتم تصفيته من الماء الموجود فيه ويترك حتى يبرد وقومي بلفه بعد ذلك عن طريق وضع الحشوة في المنتصف.
- والبدء في عملية اللف والضغط من الجوانب
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