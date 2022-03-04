طرق العناية بالشعر وماسك زيت الزيتون لتنعيم الشعر

يمكننا العناية بالشعر وتنعيمه بطرق وخلطات طبيعية التي لا تسبب أي ضرر أو خطورة لفورة الشعر والجلد بعيدا عن المواد الفرد الكيميائية ولكن يجب المواظبة عليها للحصول على نتيجة مبهرة لشعرك، فالآن نقدم لكم أعزائنا طرق وخطوات العناية بالشعر في المنزل وكذلك خلطة منزلية لمعالجة الشعر بزيت الزيتون.

طرق العناية بالشعر

يجب الحفاظ على نظافة الشعر ويكون عن طريق غسل الشعر مرتان أو ثلاثة في الصيف ومرة أو مرتان في الشتاء.

يجب اختيار الشامبو المناسب لشعرك ولا يحتوي على مواد كيميائية.

يتوجب استخدام زيوت وتركيبات طبيعية تناسب فروة الرأس والجلد مثل زيت الزيتون وجوز الهند.

عدم وضع الفازلين أو زيت البرافين علي فروة الرأس لتجنب حدوث أي أضرار بجلد الشعر لأنها تحتوي علي زيوت معدنية.

استخدام مشط ذي أسنان واسعة وبرفق حتي لا يحدث سقوط في الشعر وهو مبلل.

الاستمرار علي تدليك فروة الرأس باستمرار لزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس لزيادة قوة الشعر ثم قومي بتسريحه.

عدم استخدام المصبغات ومواد الفرد الكيميائية باستمرار التي تسبب في تساقط وحرق الشعر.

تجنب استخدام أي مشط بلاستك لأنة يسبب في حدوث كهرباء في الشعر والتي تسبب في تساقط الشعر.

عدم تعرض الشعر لأشعة الشمس باستمرار.

غسل المشط الخاص بكي بعد كل مرة بالماء الدافئ والصابون وعدم استخدام أدوات الآخرين.

عدم غسل شعرك بالشامبو يجب التأكد من غسل الشعر جيدا وعدم وجود به بقايا من الشامبو حتي لا يسبب تلف للشعر.

يجب الاهتمام بتناول الأكل التي يحتوي علي المواد البروتينية للحفاظ على شعرك.

يجب شرب الماء بكثرة حوالي ثماني أكواب يوميا.

الحرص علي تناول الخضروات والفاكهة باستمرار.

واليكم بعض الطرق للحفاظ علي الشعر وتنعيمه.

تنعيم الشعر عن طريق زيت الزيتون