لازم تجربيه.. طريقة عمل الاندومي في البيت زي الجاهز بأطعمة مختلفة وبدون مواد حافظة فرحي اطفالك

إن الاندومي من المنتجات التي انتشرت في الفترات الأخيرة بشكل كبير، ونالت إعجاب معظم الأشخاص وخاصةً الأطفال فهي من الوجبات السريعة التي يتم إعدادها في 10 دقائق وتكون بنكهات مختلفة كالدجاج واللحم والخضروات وغيرها، ولكن على الرغم من ذلك فإن الإفراط في تناولها مضر بالصحة ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض وذلك بسبب ما تتضمن عليه من مواد حافظة وسوء التخزين وغيره، لذلك سنعرض لكل الأمهات طريقة عمل الاندومي بنكهات مختلفة في المنزل.

كيفية عمل الاندومي بنكهات مختلفة في المنزل

بعد تجارب كثيرة في محاولة عمل المكرونة في المنزل مشابهة للاندومي اتضح أنه من خلال مكونات بسيطة للغاية يمكن الحصول على نفس المذاق دون أي اختلاف، وذلك من خلال المكونات والخطوات الآتية:

المكونات:

نصف كيس من المكرونة ويفضل أن تكون شرائط مثل الاندومي.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ثوم مطحون وبصل مطحون بمقدار ملعقة واحدة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

مرقة دجاج أو لحم أو مرقة خضار حسب الرغبة في نكهة الاندومي.

ملعقة شطة وهذا المكون اختياري.

خطوات التحضير: