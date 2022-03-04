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عمر شويل - جدة عمل خلية النحل اللذيذة خطوة خطوة للمواطنين - ثقفني
عمل خلية النحل اللذيذة خطوة خطوة للمواطنين بالمنزل، حيث أن خلية النحل من المعجنات المعروفة بالمذاق الشهي واللذيذ، فإن يمكن تحضيرها وحشوها أكثر من طريقة فيمكن عمل خلية النحل بمذاق حلو وحادق، فتلك النوعية من المعجنات تعرف في البلاد العربية بأكثر من اسم مثل الشهدة بالمغرب، فإن موقعنا سوف يوضح طريقة عمل خلية النحل اللذيذة خطوة خطوة.
مقادير عمل خلية النحل اللذيذة
مكونات تحضير العجينة كالتالي:
- نجهز عدد 3 أكواب من الدقيق.
- نعد كوب إلا ربع من الزبدة.
- إحضار كمية من الملح مقدارها نصف ملعقة صغيرة.
- تجهيز عدد 1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- القيام بإعداد عدد 4 ملاعق من البيكنج باودر صغيرة.
- نعد عدد 2 ملعقة من السكر.
- نأخذ من اللبن الرائب كمية مقدارها كوب واحد فقط.
مقادير اللازمة لحشو العجينة تكون كالتالي:
- نأخذ من الماء كمية مقدارها كوب ونصف.
- نجهز كمية من الزبد تقدر بنصف كوب.
- إعداد ربع كوب من السكر الأبيض وربع كوب أيضا من السكر البني.
- إحضار ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- تحضر عدد 1 ملعقة كبيرة من كلا من السكر الناعم والقرفة الناعمة.
طريقة تحضير الخلية خطوة خطوة
- إحضار إناء كبير لتحضير العجينة نسكب فيه جميع المكونات التالية: الدقيق، السكر، الملح، البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم.
- نقوم بإضافة اللبن الرائب لمكونات الإناء ومعها الزبدة، ثم نقلب جميع محتويات الغناء جيدا حتي يتكون عجينة متمسكة.
- نقوم بترك هذه العجينة مع تغطيتها حتي تتخمر لمدة 30 دقيقة أل لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بتقسيم العجين إلي كرات صغيرة ثم نضعها في كيس بلاستيك.
- نقوم بإضافة القرفة والسكر في الكيس مع كرات العجين حتي تمتزج مع العجينة.
- نحضر صنية ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع به كرات العجين بجوار بعضها حتي تشكل خلية.
- نجهز إناء علي النار ونصع فيه ماء ونتركه حتي يغلي ونض عليه الصنية مع تغطيتها جيدا.
- نتركها لمدة 40 أو 50 دقيقة حتي ينضج العجين أو يمكن وضعها في الفرن حتي تنضج.
- نحضر وعاء أخر للصوص نسكب فيه السكر والزبدة والفانيليا ونمزجهم معا جيدا.
- نحضر طبق تقديم نضع فيه الخلية ثم نسكب عليها مزيج الصوص.
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