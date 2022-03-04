اصنعي بنفسك ماسكرا طبيعي منزلي لتكثيف وتطويل الرموش بدون تكلفة

من أهم الأشياء التي تميز جمال المرأة في الوجه هي العيون حيث أن جمال العيون تجعل الوجه ملفت لأنظار الآخرين فتكون جذابة وجمال العين يظهر من خلال الرموش فالرموش الطويلة والكثيفة من أهم علامات الجمال، فقد نجد عدد من الفتيات يعانون من الرموش الخفيفة والقصيرة فهم يواجهون مشكلة كبيرة وقد نجد العديد من الحلول التي تساعدنا في تطويل وتكثيف الرموش، حيث توجد بعض من الفتيات يستخدمون الماسكرا التي تتوافر في معظم الأسواق بجميع أنواعها المختلفة فهي تعمل بالفعل على تطويل الرموش وتجعلها غزيرة.

ولكن كل هذه الأنواع تكون ضارة وتتلف الرموش وتتسبب في تساقطها وغير كل هذا فهي تساعد على حل هذه المشكلة ولكن بشكل مؤقت، فبعد مرور عدة ساعات أو عندما نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء سوف يتم إزالة الماسكرا وتعود الرموش كما هي، لذلك تبحث كل فتاة عن إستخدام أفضل الأشياء التي تساعد على تكثيف الرموش وتطويلها في أسرع وقت فمن الممكن أن نقوم بعمل ماسكرا طبيعية في البيت، حيث أنها تتكون من عدة مكونات طبيعية تفيد الرموش وتحافظ عليها وتمنع تساقطها بل أنها تساعدها على تكثيفها بطريقة سريعة جدا وفي نفس الوقت تكون صحية.

تعطى الماسكرا مظهر جميل عند استعمالها، ولاكن تتسبب فى سقوط الرموش وتقلل من انبات الشعر، لذلك ينصح بعمل ماسكرا طبيعية بمكونات بسيطة وآمنة تماما من داخل المنزل، علينا إحضار 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقة كبيرة من شمع العسل و2 ملعقه كبيره من البن الخام، تخلط المكونات جيداً ثم توضع داخل زجاجة ماسكرا فارغة وتستخدم يوميا، فإنها تساعد على تقوية وتغذية بصيلات الشعر وتعطى الكثافة والتطويل للرموش وتمنع تساقطها .

مكونات ماسكرا طبيعي في المنزل

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

قطعة واحدة متوسطة الحجم من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل