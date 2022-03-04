نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من السمن اعملي قراقيش بالعجوة بطعم رائع وبمكونات بسيطة في البيت في المقال التالي
تعد قراقيش العجوة من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين بمذاقها الرائع والمميز وبأختلاف أشكالها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة وغير متعبة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمن والعجوة ومكونات آخرى ويعرف عن العجوة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش العجوة الشهية في المنزل.
مقادير عمل قراقيش بالعجوة
تحتوي قراقيش العجوة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كيلو من الدقيق.
- كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ٢ كوب من السمسم.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.
- ملعقة كبيرة من الملح.
للحشو
- نصف كيلو من العجوة المفرومة.
- ملعقتان من السمسم.
- نصف كوب من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير قراقيش العجوة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج بودر مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة المحلب مع التقليب، ثم نقوم بعمل حفرة مع سكب السمسم بداخلها.
- ثم نحضر إناء عميق ونضع به السمن على النار، ثم نقوم بعمل حفرة بمنتصف الدقيق وعند بداية الغليان نقوم بسكب خليط السمن بداخل الدقيق.
- بعد ذلك نقوم بخلط المكونات باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات معاً.
- ثم نقوم بإحضار كوب من الماء الدافئ ونضع به الخميرة الفورية مع السكر ونتركها لمدة لا تقل ٥ دقائق حتى تتفاعل.
- بعد ذلك نقوم بفرك العجين باستخدام الأصابع، ثم نقوم بإضافة الخميرة والعجن مع إضافة الماء الدافئ حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نحضر العجوة ونقوم بخلطها مع السمن والسمسم حتى تمتزج المكونات.
- بعد ذلك نحضر العجين ونقوم بتقسيمه إلى كرات متوسطة، ثم نقوم بفردها وحشوها بالعجوة مع لفها.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة باستخدام السكين إلى مكعبات صغيرة، مع رص المكعبات في صينية وتركها لمدة لا تقل عن ٣ ساعات بعد تغطيتها.
- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق قراقيش بالعجوة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ