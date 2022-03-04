بكوب من السمن اعملي قراقيش بالعجوة بطعم رائع وبمكونات بسيطة في البيت

تعد قراقيش العجوة من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين بمذاقها الرائع والمميز وبأختلاف أشكالها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة وغير متعبة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمن والعجوة ومكونات آخرى ويعرف عن العجوة بفوائدها الكثيرة للجسم، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش العجوة الشهية في المنزل.

مقادير عمل قراقيش بالعجوة

تحتوي قراقيش العجوة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كيلو من الدقيق.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقة كبيرة من الملح.

للحشو

نصف كيلو من العجوة المفرومة.

ملعقتان من السمسم.

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير قراقيش العجوة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة يجب إتباع هذه الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-