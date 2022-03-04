تعتبر كفتة العدس من الأكلات البسيطة والاقتصادية التي يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في المطبخ، وتعتبر بديل مناسب للأكلات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، كما أنها وجبة غذائية متكاملة وشهية لاحتوائها على العدس الذي يحتوي علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم مثل الحديد والزنك، وأيضاً يحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين صحة القلب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كفتة العدس بمكونات بسيطة.

مكونات كفتة العدس



سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل كفتة العدس بطعم شهي ومميز، وهي كما يلي:-

نصف كيلو عدس أبو جبة منقوع.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

فصين من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة بهارات كفتة.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كفتة العدس بسيطة وتتم بالخطوات التالية:-