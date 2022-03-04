نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكينج بودر والصابون ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضعي البكينج بودر والصابون مش هتصدقي النتيجة

يعاني الكثير من السيدات من مشاكل في الجسم مثل اسمرار الجسم وتشقق الركبتين، ونمو الشعر تحت الجلد لذلك، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة لتفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة وجعل الجسم ابيض مثل الثلج، وهناك العديد من المكونات الطبيعية المتوفرة في البيت والتي تساعد في التخلص من اي مشاكل في الجسم من أهم هذه المكونات البيكنج صودا والتي تساعد في تقشير الجسم، وخلال هذا المقال سنوضح طريقة استخدام وصفة الصابون والبيكنج بودر علي الجسم لتفتيحه.

كيفية عمل وصفة البيكنج بودر السحرية لتبيض الجسم

البكينج بودر من افضل المواد التي تساعد في تفتيح الجلد والتخلص من اي بقع او بثور وعلاج الكلف في الجلد، كما تساعد هذه الوصفة في التخلص من الشعر الذي يطهر تحت الجلد ويسيب ظهور الحبوب وألم، وتساعد في التخلص من سواد الركبتين، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-

يضاف على ربع كوب من الخل معلقة من البيكنج بودر ويقلبان معا.

يضاف على الخليط ربع كوب صابون سائل، وتقلب كل المكونات.

يتم توزيع الوصفة على الجسم وفركها على كل أجزاء الجسم وتترك ربع ساعة على الجسم.

يتم فرك الجسم بالليفة جيدا للتخلص من الجلد الميت والتخلص من طبقات الجلد الخشن على الركبتين والاكواع وبعد ذلك يتم شطف الجلد بماء بارد.

طريقة تبيض الجسم بشكل فوري بالزبادي والبيكنج بودر

وصفة الزبادي مه البيكنج بودر من اقوي الوصفات التي لها القدرة على تبيض الجسم حيث تساعد في تجديد الخلايا وعلاج التصبغات الموجودة في الجسم كما يقلل من خطوط التمدد التي تظهر في الجلد ويتم تحضير الخليط بوضع معلقة من كل من الزبادي مع معلقة بيكنج صودا ويضاف عليهم معلقة فازلين ويقلب كل منهم معا، وبعد ذلك يتم فرد الوصفة على الجسم وتترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم شطف الجسم ويجب غسل الجسم بماء ساخن قبل وضع الوصفة عليهما حتى تكون المسام مفتوحة وتمتص كل فوائد الخلطة، ويجب ترطيب الجلد بعد شطفه حتى يكون الجلد ناعم وغير جاف.

الخلطة الجبارة لتبيض البشرة

يمكن استعمال خلطة الفازلين والنشا للتبيض الفوري للجسم وتتكون من ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من النشا ثم أضيفي الي الخليط ملعقة من الليمون ثم قومي بوضع الخليط يوميا على بشرتك وستلاحظين بشرتك أصبحت ناصعة البياض في وقت قصير جدا عليكي استخدام هذه الوصغة يوميا وسوف تتخلصين من جميع التجاعيد في بشرتك حتي لو ليها سن