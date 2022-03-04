لن ترميه بعد اليوم قشور الموز والنشا سيجعلك بنت 16 سنه مهما كان عمرك بشرة بيضاء كالثلج بدون تجاعيد

الموز من الفواكه التي لها أهمية كبيرة للبشرة والشعر ويستخدم في الكثير من مستحضرات العناية بهما، وتقشير الموز أهمية لا تقل عن أهمية الموز للبشرة حيث يمكن استخدامها لتبيض البشرة والتخلص من اي مشاكل بها وجعل البشرة صافية وخالية من اس عيوب، ويحتوي على العديد من الفيتامينات المغذية للبشرة والتي تعالي اي تجاعيد بها، ولكن لا يعرف الكثير كيفية استخدام قشور الموز والاستفادة منها للبشرة وخلال هذا المقال سنقوم بذكر طريقة استخدام وصفات طبيعية تحتوي على قشور الموز للبشرة لتبيض بشكل فوري.

وصفة قشور الموز والنشا لتبيض الفوري للبشرة وعلاج التجاعيد

قشر الموز غني بالعديد من المواد التي تغذي البشرة وتساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين من خلايا البشرة وتعالج التجاعيد وتساعد في التخلص من الندبات التي تتكون من الحبوب في البشرة كما أن خلطة مع النشا يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من آثار أشعة الشمس والتخلص من الكلف ، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها بالطريقة التالية:-

يتم تقطيع قشر الموز ووضعها في كوب ماء ورد ويضاف عليهم معلقة نشا.

يتم تقليب المكونات حتى تمتزج وترفع على النار لحين الغليان وبعد ذلك يتم رفعها من النار بعد أن يصبح القوام أثقل.

يوضع الخليط في الخلاط ويضاف عليه معلقتين زيت لوز مر ويخلط حتى يصبح القوام ناعم مثل الكريم.

يتم توزيع الخليط على البشرة ويترك ربع ساعة ويتم شطف البشرة بماء فاتر وترطيب البشرة جيدا.

يمكن استخدام الوصفة مرة كل النوم يفضل أن تكون قبل النوم.

ماسك الموز الجبار لتبيض البشرة بشكل فوري

الموز معروف باحتوائه على العناصر التي تغذي البشرة وتساعد هذه الخلطة في تجديد خلايا البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد حول العين وفي الجبهة، وتساعد في التخلص من بقع الحبوب السوداء ويفتح البشرة بشكل فوري ويتم تحضيرها بهرس نصف ثمرة من الموز ويضاف عليها معلقة من دقيق الأرز ومعلقة من العسل وتقلب كل المكونات وتوزع على البشرة وبعد ذلك يتم غسل البشرة بعد ٢٠ دقيقة وترطيب الجلد.

طريقة عمل ماسك النشا والقهوة لتبيض البشره

يمكن تبيض البشرة باستخدم مكون النشا والقهوة الحصول على بشرة بيضاء ناصعة خلال دقائق سوف تحصلين عليها بإضافة ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون ثم قومى بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تحصلين على. بشرة بيضاء ناعمة مثل الاطفال في وقت قصير جدا عليكي استخدام هذه الوصفة يوميا الحصول على نتيجة مذهلة