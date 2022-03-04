بديل الكيراتين.. مكون سحري ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر في 7 أيام وعلاج التساقط والصلع نهائيا

مكون سحري ضعيه على الشامبو لتطويل الشعر بجنون الشعر الطويل هو حلم لكل سيدة حيث أنه من علامات الجمال، ودائما ما يبحث الكثير من السيدات عن طرق تطويل الشعر بشكل طبيعي ولكن دون آثار جانبية تتلف الشعر مثل المستحضرات الجاهزة التي قد تحتوي على زيوت مصنعة تسد مسامات الشعر، بجانب ان تكلفتها غالية جدا، ولذلك يتجه الكثير الي استخدام الخلطات الطبيعية التي تحافظ على الشعر وتغذية وتساعد في زيادة طوله ومن اهم المكونات التي تساعد في تطويل الشعر القرنفل لذلك من الضروري استخدامه في الوصفات الطبيعية، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام القرنفل لتطويل الشعر بجنون.

كيفية استخدام القرنفل للحصول على شعر طويل صحي

القرنفل من المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تغذي بصيلة الشعر وتساعد في زيادة طوله بشكل فعال، كما أنه يحفز نمو الشعر مرة اخري ويزيد من كثافة الشعر، ويحتوي على معادن مهمة للشعر وله خصائص تساعد في التخلص من البكتيريا والقشرة وتظهر فروة الرأس، ويمكن استخدام القرنفل عن طريق وضع معلقتين من فصوص القرنفل في الشامبو المناسب للشعر ويترك في الشامبو لمدة ثلاث ايام وبعد ذلك يتم استخدامه على فروة الرأس مع تدليك فروة الرأس بالخليط جيدا لتنشيط تدفق الدم الي الشعر وبالتالي تغذية الشعر بشكل فعال، ويمكن الانتظام على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة القرنفل السحرية لإعادة انبات الشعر وزيادة طوله

القرنفل والقهوة من افضل الخلطات التي تساعد في تحفيز نمو بصيلات الشعر مرة اخري وتزيد من طول الشعر كما انها أمنة جدا على الشعر ويتم تحضيرها عن طريق طحن كمية من فصوص القرنفل وخلطها مع القهوة ويضاف عليهم ربع كوب زيت زيتون ويضاف عليهم معلقة من الخل ومعلقة عسل ويتم تقليب كل المكونات معا حتى تمتزج وتوزع على الشعر بشكل جيد بكل أجزاؤه ويغطي الشعر بفوطة معلقة ماء ساخن وتوضع على الشعر لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو ويمكن تكرار الوصفة مرة اسبوعيا، ومع الانتظام عليها سيصبح الشعر أطول وأكثر كثافة و صحة ولمعان ونعومة.

وصفة الفازلين لتنعيم الشعر من اول استعمال

يمكنك تنعيم الشعر الخشن خلال دقائق وتطويله بسرعة الصاروخ باستخدم مكون موجود في بيتك سيدتي هو هذا المكون ملعقة من الفازلين تساهم بشكل كبير في تنعيم الشعر الخشن وأيضا الوصول إلي شعر طويل خلال أيام قومي بدهن الشعر بالخلطة الجبارة من الفازلين وزيت الزيتون يوميا لمده اسبوع وستلاحظين الفرق في شعرك ا