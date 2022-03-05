مكون واحد من مطبخك لعلاج السيلوليت وترهلات الجلد نهائيا في 14 يوم وتغيير الجلد 180 درجة

يعاني كثير من الأفراد من زيادة الوزن والدهون والترهلات وخاصة في مناطق معينة من الجسم، ويعاني من ذلك الرجال والنساء، ويجربن العديد من الأشخاص الكثير من الوصفات والأدوية وخاصة لعلاج السيلوليت، وهو عبارة عن تجمعات من الدهون والترهلات في بعض مناطق الجسم، ويحاول الكثير من الأشخاص علاجه بشتي الطرق، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة من مكونات طبيعية لعلاج السيلوليت والترهلات من المنزل.

مكونات وصفة لعلاج السيلوليت

هناك الكثير من الدهون لا يمكن التخلص منها بسهولة أو أنه يحتاج الأمر إلى مزيد من الجهد، للتخلص من هذه الدهون ولكن سوف نوضح لكم السطور التالية مكونات سهلة وطبيعية ليس لها أي ضرر على الجسم.

كوب كبير من القهوة نقوم بطحنه.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الطبيعي الأصلي.

التخلص من السلوليت

وبعدما أن تعرفنا على مكونات الوصفة سوف نوضح لكم طريقة التحضير والاستخدام الصحيح حتى تعطي لكم الوصفة نتائج مضمونة:

نحضر وعاء ونضع به كوب القهوة، ثم نبدأ في إضافة ملعقة زيت السمسم وملعقة زيت الزيتون.

نقلب هذه المكونات بشكل جيد، حتى تمتزج كل المكونات معا، حيث يستخدم هذا الخليط كدهان للجسم، وبذلك تكون الوصفة جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستخدام: