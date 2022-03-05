بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة

تعد الفطائر من أشهى أنواع المخبوزات التي يتناولها الكثيرين، والتي يمكن استخدامها في عمل العديد من أنواع السندوتشات المختلفة التي تمتاز بطعمها الشهي واللذيذ، ونحن اليوم سوف نوضح لكم في سطور قليلة طريقة صنع الفطائر في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وذلك من خلال متابعتك الفقرات التالية سوف تحصل على ما تريد.

طريقة عمل فطائر الطاسة

بداية اذا اردت ان تصنع هذه الفطائر فيجب أن توفر هذه المكونات التالية:-

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات من بيض الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقتان من السمنة.

ملعقة صغيرة جدا من الملح.

مكونات الحشو:

إحضار ثلاث ملاعق من الجبن الرومي.

إحضار زيتون مقطع على هيئة شرائح.

نصف كوب من العصير.

مقدار من الفلفل.

خطوات تحضير فطائر الطاسة

سوف نشير إلى إعداد الفطائر عن طريق الطاسة وبدون الحاجة إلى الفرن: