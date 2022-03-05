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عمر شويل - جدة بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة - ثقفني
تعد الفطائر من أشهى أنواع المخبوزات التي يتناولها الكثيرين، والتي يمكن استخدامها في عمل العديد من أنواع السندوتشات المختلفة التي تمتاز بطعمها الشهي واللذيذ، ونحن اليوم سوف نوضح لكم في سطور قليلة طريقة صنع الفطائر في الطاسة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، وذلك من خلال متابعتك الفقرات التالية سوف تحصل على ما تريد.
طريقة عمل فطائر الطاسة
بداية اذا اردت ان تصنع هذه الفطائر فيجب أن توفر هذه المكونات التالية:-
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث بيضات من بيض الدجاج.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- كوب ونصف من اللبن.
- ملعقتان من السمنة.
- ملعقة صغيرة جدا من الملح.
مكونات الحشو:
- إحضار ثلاث ملاعق من الجبن الرومي.
- إحضار زيتون مقطع على هيئة شرائح.
- نصف كوب من العصير.
- مقدار من الفلفل.
خطوات تحضير فطائر الطاسة
سوف نشير إلى إعداد الفطائر عن طريق الطاسة وبدون الحاجة إلى الفرن:
- حيث أنه لا بد من إحضار وعاء ونضع فيه كلا من النشا والدقيق وكذلك الملح.
- نبدأ بإضافة اللبن والخل والزيت بشكل تدريجي إلى الخليط السابق، والقيام بخلط المكونات بشكل جيد حتى نحصل على قوام متماسك.
- ننزل بالبيض على العجينة.
- نترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- نحضر طاسة خاصة بالقلي ونتأكد من أنها لا تلتصق، ونضيف إليها مقدار بسيط من الزيت ، ونبدأ بفرد العجينة على هيئة دائرة ونقوم بوضع الطاسة على النار ونضع العجينة.
- نضيف إلى العجينة كافة المكونات الخاصة بالحشو التي سبق تحضيرها من قبل وننتظر حتى تبدأ أطراف الفطيرة بالاحمرار، ومن خلال ذلك نتأكد من أن الفطيرة بدأت تستوي.
- في النهاية نضيف الجبن الرومي على الوجه، ونتأكد من أنه ساح على وجه الفطيرة.
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