نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم لن تحتاجين لشرائها بعد اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم لن تحتاجين لشرائها بعد اليوم - ثقفني
يعشق الكبار والصغار الكفتة لذلك تسعى ربات المنازل إلى عملها دائما مثل كفتة الحاتي الموجودة في المطاعم لذلك سوف نوضح لكم أفضل الطرق لعمل الكفتة في المنزل مثل الحاتي من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كفتة الحاتي
لعمل الكفتة مثل الحاتي يجب توفير عدة مكونات في المنزل لعملها بطريقة صحيحة ونتعرف على هذه المكونات من خلال النقاط التالية ..
- كيلو لحم مفروم.
- ٢ بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- توابل وبهارات من الملح والفلفل ألأسمر والبابريكا والكزبرة وثوم بودرة على حسب الرغبة.
- ربع كيلو من الليا المقطعة قطع صغيرة جدا أو نقوم بفرمها.
٣ فص ثوم مهروس.
- ٢ملعقة كبيرة بقسماط.
- قطع من الفحم.
طريقة تحضير كفتة الحاتي
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الكفتة سوف نتعرف الآن على خطوات التحضير لهذه المكونات من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء فارغ.
- نقوم بوضع مفروم اللحمة مع مفروم البصل مع مهروس الثوم ونقوم بخلط المكونات جيدا.
- نضع مفروم البقدونس ونستمر في خلط المكونات مع التقليب.
- نقوم بوضع التوابل حسب الرغبة.
- نقوم بوضع البقسماط وتقليب المكونات السابقة جيدا.
- نستمر في تقليب المكونات حتى نتأكد من دمجها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نحضر صينية من التيفال أو الجرانيت ونقوم بعمل الكفتة أصابع ونضعها في الصينية يمكن أن نستخدم مياه البصل أثناء عمل الأصابع لإعطاء الكفتة نكهة مميزة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة.
- نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة ١٥ دقيقة.
- عند تمام النضج نخرج الصينية ونشعل فحمة ونضعها في الصينية وسط الكفتة بواسطة طبق ونطفها بقطرات الزيت ونغطي الصينية ونتركها حتى تتشرب الكفتة من رائحة الفحم ثم نقوم بتقديمها بعد ذلك في أطباق مع الأرز وبالهناء والشفاء.
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