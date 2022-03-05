كوب واحد على الريق خسرت 25 كيلو من وزنها وإزالة الكرش في 5 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة

كوب واحد سحري يزيل الدهون العنيدة والكرش حتى لو وزنك ثابت، هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص للتخلص من الكرش حيث أن هذه المنطقة في الجسم مخزن للدهون، وقد تسبب كثير من الإزعاج والحرج خاصة عند النساء، وقد يلجأ الكثير للوسائل التقليدية لإنقاص الوزن الذي مع الوقت قد يصيبنا الملل والرجوع عن ما وصلنا إليه، ولكن البعض الأخر من الأشخاص يبحث عن الوصفات الطبيعية التي لها مفعول السحر في إنقاص الوزن هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

إزالة الكرش في ثلاث أيام

هناك الكثير من المشروبات العديدة التي تساعد في خسارة الوزن، ومن أهم هذه المشروبات هي:

ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

تعد هذه طريقة خفيفة جدا وليس لها أي أعراض سلبية و بمكون واحد فقط ليس مكلف ويتواجد بكثرة في كل مكان، والخطوات كالتالى:

حيث أنه يتم غلى كوب من الماء ثم نضع به ملعقة كبيرة من الشمر.

يقلب الكوب جيدا ثم نتناول المشروب قبل النوم مباشرة، مع مراعاة الالتزام بالنوم مبكرا لأن في هذا التوقيت تكون نسبة الحرق عالية.

شرب الشاي الاخضر للتخسيس

الشاي الأخضر من المشروبات الآمنة للصحة وليس له أي أعراض جانبية، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويتكون المشروب من التالي:

كوب من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الإعداد