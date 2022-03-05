الأطباء يحذرون اذا رأيت هذه العلامات على جسدك فأنها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك، حيث نتحدث اليوم من خلال هذا المقال عن ما يسببه نقص أهم فيتامين في جسم الإنسان، وعن المؤشرات التي تظهر على الجسم ومن خلالها نكون على دراية أننا في خطر، وأن الجسم ينقصه فيتامين الحياة كما يطلق عليه هذا الاسم وهو فيتامين ب 12، وهذا الفيتامين مهم جدا لجسم الانسان الذي يسبب الكثير من المشاكل الصحية إذا تم نقصه من الجسم؛ فهو موجود في كثير من الخضروات والفاكهة ويوجد بجميع أنواع اللحوم.

نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية للجسم، ومن خلال السطور التالية نتعرف عن أهم الأضرار التي يتسبب نقص هذا الفيتامين، وهي كالآتي:

في حالة تساقط الشعر بشكل مبالغ فيه فهذا مؤشر خطر جدا.

قد يسبب نقص هذا الفيتامين بتأثير سلبي على الجهاز العصبي فينتج عن ذلك الهذلان والخرف.

كما يؤثر تأثير سئ وسريع للمراة الحامل وقد يفقدها هذا الأمر جنينها.

يعمل نقص هذا الفيتامين على تنميل الأطراف القدمين واليدين مما يسبب هذا ارتخاء الأعصاب.

يعمل على تنزيل الوزن بشكل كبير جدا.

إصفرار الوجه بطريقة ملفتة.

نقص فيتامين ب 12 يجعلك غير قادر على أداء مهامك اليومية، والإحساس بالتعب وعدم الرغبة لأي مجهود.

يسبب الانيميا الحادة مما يعمل ايضا.

كيفية حصولك على فيتامين ب 12

للحصول على فيتامين ب 12 يجب إتباع النقاط التالية: