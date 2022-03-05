عصير المغنسيوم والزنك والأوميغا ٣ يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية وللنوم العميق

نجد أنه قد ذاع مؤخرا اسم عصير يعرف باسم عصير المغنسيوم على الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لذلك أخذ الكثير يتساءلون عن كيفية تحضيره وأهم فوائده لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية تحضير عصير المغنسيوم وأهم فوائده.

مكونات عمل عصير المغنسيوم

يتكون العصير من مكونات سهلة للغاية يمكن أن توجد في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

١٠ جرام لوز.

١٠ من بذور اليقطين.

٢٤ حبة من السمسم.

موزة متوسطة الحجم.

٤ قطع من التمر.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير عصير المغنسيوم

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل العصير نتعرف الآن على طريقة تحضيره وهي وضع كوب الماء في الخلاط مع جميع المكونات السابقة التي قمنا بذكرها ونقوم بخفقهم في الخلاط جيدا ثم نضعه في كأس التقديم وبالهناء والشفاء

فوائد عصير المغنسيوم

لهذا العصير فوائد عديدة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..