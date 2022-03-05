أعملي الباذنجان المقلي في الفرن بطريقة صحية ولذيذة وبدون ما تمتص نقطة زيت نهائي

الباذنجان يعد نوع من أنواع الخضراوات المعروفة والتي يمكن من خلالها أن نقدم العديد من الأكلات والتي يكون فيها الباذنجان هو المكون الأساسي، فمن الممكن أن نقوم بعمل الباذنجان المقلي أو صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل وأيضا الباذنجان المحشي وغير ذلك الكثير، فقد يوجد نوعان من الباذنجان فمنه الباذنجان ذو الحجم الكبير فهو يسمى بالباذنجان الرومي والنوع الآخر يكون صغير الحجم ويكون على شكل طولي وهو الذي يتم حشوه، ولكن الوصفة المحببة والمشهورة هي الباذنجان المقلي فهذه الأكلة يحبها الكثير من الناس وعادة يتناولونها في وجبة الإفطار بجانب الأكلات الشعبية وتوجد طريقتين لقلي الباذنجان، فمنها أن يكون علي البوتاجاز ومنها أن يكون في الفرن ولكن الذي يتم عمله في الفرن يكون صحي ولا يحتوي على دهون.

مكونات الباذنجان المقلي في الفرن

كيلو واحد من الباذنجان الرومي.

كمية مناسبة من الملح.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

رشة من الكمون والكزبرة الجافة.

طريقة عمل الباذنجان المقلي في الفرن