احصلي على أبتسامة هوليوود بملعقة قرنفل لتبييض الأسنان من الجير والأصفرار وجعلها كاللؤلؤ

تبييض الأسنان من أهم الأشياء التي يسعى كل شخص في الحصول عليها بكل سهولة وبطريقة بسيطة فأحيانا نجد عدد كبير من الناس يعانون من الأسنان الصفراء، وأيضا وجود طبقات من الجير بين الأسنان وعليها فكل هذا يعطي مظهر غير لائق وخاصة عند الإبتسامة وبجانب هذا فأن الجير له دور في وجود رائحة كريهة في الفم، فهذا الشيء قد يسبب خجل كبير بالنسبة لعدد من الأشخاص سواء الرجال أو السيدات وبالتحديد عند التحدث مع الآخرين، لذلك يقومون بالبحث عن أهم الطرق التي تعمل علي تبييض الأسنان ولكن نجد عدد من الناس يقومون بغسل الأسنان بشكل يومي بإستخدام فرشاة الأسنان والمعجون.

ولكن هذه الطريقة غير كافية لإزالة كل الإصفرار الذي يوجد على الأسنان وكذلك لا يمكنها أن تقضي على طبقات الجير المتراكمة، وأن قد يظهر هذا اللون نتيجة عدم غسل الأسنان بإنتظام منذو البداية وقبل أن تصل لهذه المرحلة وبجانب هذا أن كثرة تناول بعض المشروبات قد يساعد على ذلك أيضا مثل القهوة والشاي وغيرهم، لذلك لكي نتخلص من هذه المشكلة تماما ونحصل على أسنان بيضاء كالؤلؤ لابد من إستخدام خلطة طبيعية تكون قوية ولها مفعول سحري وهي خلطة القرنفل، فهذه الخلطة لها تأثير إيجابي ويكون لها القدرة في الحصول على النتيجة المطلوبة وغير ذلك أنها تعطي رائحة طيبة للفم.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان