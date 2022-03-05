بعجينة قطنية أعملي الباتيه بالشوكولاتة الهش الخفيف بمقادير غير مكلفة وبطعم لذيذ

يعتبر الباتيه من أكثر المخبوزات المشبعة التي يمكن إعطائها للأطفال بين الوجبات بدلا من تناول الحلويات التي يوجد بها مواد مصنعة ضارة للصحة، ويتميز الباتيه بالشوكولاتة بطعمه اللذيذ والكثير منا يقوم بشرائه جاهز من الأفران واليوم نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمله في البيت بمكونات مضبوطة وطعم أحلى من الجاهز فتابعونا.

طريقة عمل الباتيه بالشوكولاتة

المكونات:

3 كوب دقيق منخول.

2 بيضة متوسطة الحجم.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع حليب.

نصف كوب شوكولاتة قابلة للدهن.

ربع كوب شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير:

بولة عميقة ونضع بها الحليب مع الماء والبيض ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي ثم نضيف الزبدة مع الخميرة والدقيق ورشة الملح. نعجن المكونات جيدا لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية ثم تغطي وتوضع جانبا لكي ترتاح ويتضاعف حجمها نقطع العجينة. إلى أجزاء متساوية في الحجم ونفرد كل قطعة بالنشابة حتى تصبح دائرة بسمك واحد سم وبعد ذلك تقطع إلى مثلثات. على كل مثلث ضعي ملعقة من الشوكولاتة القابلة للدهن ثم يلف في اتجاه الحشوة نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية. يرص الباتيه في صينية الخبز ونتركه في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة ثم يدهن بالزيت مع بيضة مخفوقة ورشة من الفانيليا. ندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعندما يخرج يزيين بالشوكولاتة المبشورة ثم يقدم مع كوب من الشاي.

طريقة عمل الباتية الحلو

المكونات:

3 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة خل.

كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

شوكولاتة قابلة للدهن أو مربي فراولة.

طريقة التحضير: