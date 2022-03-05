نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغوة كثيفة أصنعي فنجان القهوة التركي بوش في المنزل بطريقة أشهر الكافيهات في المقال التالي
تعد القهوة من أهم المشروبات الساخنة والتي يعشقها أغلبية الناس وهي من ضمن المشروبات المشهورة والمعروفة في كل دول العالم وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من القهوة فمنها القهوة التركية وغيرها الكثير، وكذلك توجد نكهات عديدة للقهوة فمنها نكهة البندق ونكهة الشوكولاته أو الكراميل وغير ذلك، ولكن القهوة التركية السادة هي التي تكون محببة ومفضلة لدى الجميع والكل يرغب في تناولها بشكل كثير حيث نجد عدد كبير من الأشخاص يتناولون ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة يوميا، لأنها تساعدهم على التخفيف من الصداع وعدم الشعور بالتعب والإرهاق وبجانب هذا فهي لها فوائد كثيرة جدا وتعالج الإنسان من أمراض عديدة، ولكن على الرغم من وجود هذه الفوائد إلا أن يكون لها أضرار سلبية عند تناولها كثيرا لذلك ينصح دائما بعدم الإسراف في تناولها لكي نحافظ علي الصحة، فغالبا يتجه معظم الناس إلى الكافيهات والمطاعم لتناول القهوة التركية لأن في هذه الأماكن يكون للقهوة مذاق مختلف ورائع ويكون لها رغوة كثيفة لا يمكن لأي شخص أن يقوم بعملها مثل الكافيهات، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدمها بطريقة أحلى بكثير من الكافيهات.
مكونات القهوة التركية
- ملعقتان صغيرتان من القهوة التركية.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- كوب واحد صغير من الماء البارد.
طريقة عمل القهوة التركية
- نقوم بتجهيز كنكة مناسبة ونضع بها كوب واحد صغير من الماء البارد ونضيف إليها ملعقتان صغيرتان من القهوة التركية ثم يتم وضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر وكمية السكر تكون على حسب الرغبة.
- وبعد ذلك قومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة لذوبان السكر بشكل جيد ثم نضع الكنكة على النار بشرط أن تكون النار هادئة.
- ونستمر في تقليب القهوة وهي على النار لمدة دقيقة تقريبا ثم نتركها على نار هادئة جدا وقبل غليان القهوة نحضر فنجان مناسب للتقديم ونقوم بسكب نصف مقدار القهوة في الفنجان.
- ويتم غليان الكمية المتبقية من القهوة مرة أخرى وبعد ذلك قومي بسكبها في الفنجان وبهذه الطريقة يكون عليها رغوة كثيفة جدا.
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