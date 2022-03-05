غير لو شعرك وانتي فى البيت... بدون الذهاب إلى ألبيوتي سنتر طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر بمكونات طبيعية والنتيجة مذهلة

صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر، صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر حيث تعد هذه من الألوان الصارخة التي تعشقها النساء وخاصة أصحاب البشرة البيضاء، كما أن هذه الألوان تبرز جمالهن وتلجأ بعض السيدات للصبغات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، إلا أن هذه الأنواع قد تضر الشعر فقد يلجأ البعض الأخر إلى الوصفات الطبيعية التي تعطي للشعر فوائد كبيرة، واليوم من خلال مقالنا هذا قد نقدم لكم الوصفات بالخطوات اللازمة لعمله في المنزل بكل بساطة وسهولة.

صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر

من خلال المكونات قد يمكنك الحصول على شعر باللون الأحمر بمكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل، وهى كالآتي:

2 ملعقة من الكركدية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

قفازات بلاستيك.

وعاء لتحضير الخليط.

فرشاة مناسبة.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر

من خلال بعض الخطوات يتم حصولك على اللون الأحمر الرائع بخطوات بسيطة وليست مضيعة للوقت، وهذه الخطوات تتمثل في كلا من:

نطحن أوراق الكركدية جيدا.

يتم إحضار وعاء ونضع به الكركدية وزيت الزيتون.

نراعي زيادة الكمية على حسب طول الشعر.

يغسل الشعر جيدا ويجفف قبل استخدام الوصفة.

نقوم بدهن الأذن والرأس لحمايتهم من الألوان.

يقسم الشعر نصفين ونضع الخليط على النصف الأول من الأطراف إلى الجذور وكذلك النصف الآخر.

نغطي الشعر بكيس من النايلون لمدة نصف ساعة.

عند وصول اللون الأحمر الذي نرغبه نقوم بغسله جيدا بالشامبو المناسب.

يتم وضع كريم مرطب للشعر.

صبغ الشعر باللون الأشقر

من خلال المكونات التالية سوف نتمكن من اللون الأشقر، ومكوناته تتمثل في الآتي:

4 ملاعق بابونج مجفف.

فوطة قديمة.

فرشاة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

غطاء الرأس.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأشقر