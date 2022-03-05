نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوارع المصرية زي المحلات المشهورة في 15 دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوارع المصرية التي بعشقها عدد كبير من الشعب المصري سهلة، وبسيطة يمكن لكل ربة منزل أوعروسة جديدة أن تقوم بطهيها في وقت قصير، وبأقل مجهود وتقدمها بمذاق وطعم يماثل ما يقدمه أشهر شيف في مصر مثل الشيف الشربيني، وفاطمة أبو حاتي ،والشيف المشهور علاء الشربني مقدم برنامج لقمة هنية وتعد وجبة الكوارع من الأكلات الشعبية التي يتم تقديمها في مطاعم مخصصة لبيعها وتقدم ب أسعار مرتفعة ومن خلال قسم المرأة في موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل الكوارع المصرية المسلوقة وطريقة عمل الكوارع بالصلصة وطريقة طهي الكوارع في الفرن في وقت قصير وبدون مجهود.

طريقة عمل الكوارع المصرية مثل المطاعم

المقادير المطلوبة:

نحضر زوج من الكوارع أو واحدة فقط ونطلب من الجزار تقطيعها حتى يسهل سلقها.

لترين من الماء.

ملح وفلفل.

ورق لوزا و5 فصوص حبهان.

عدد 2 بصلة مقطعة مربعات.

3 حبات من الطماطم.

جزر مقطع مكعبات.

ثوم صحيح.

ليمون.



طريقة عمل الكوارع المسلوقة

نقوم بنقعها في الماء والملح والخل لمدة ساعة م نفركها بالدقيق جيداً لنزع أي شعر.

نقوم بغسلها عدة مرات بالماء ثم توضع في مصفى.

يتم استخدام حلة ضغط لتسوية الكوارع في وقت قصير حوالي 15 دقيقة ألى نصف ساعة نقوم بوضع لترين من الماء وعند الغليان نضع الكوارع مع إضافة البهارات والبصل والطماطم والجزر ويتم تغطيتها وتركها حتى تمام النضج

تقدم بعد سلقها في إناء عميق مع الشربة ويضف إليها عصير الليمون.

طريقة تسوية الكوارع السريعة

إذا لم يتوفر عندك حلة الضغط التي تساعد في تسريع تسوية الكوارع يمكن استخدام حلة عادية ولكن لابد من وضعها على النار لمدة نصف ساعة وتركها لليوم الثاني ثم وضعها على النار مرة أخري لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماما.

طريقة عمل الكوارع بالصلصة

المقادير

عصير طماطم

بصل مقطع قطع صغيرة

ملعقة من السمن

شوربة كوارع عدد 2 كوب

الطريقة

نقوم بعمل تسبيكه الطماطم كمايلي: يحمر البصل بالسمن ثم نضع عصير الطماطم حتى يتم التسبيك نخلى الكوارع من العظم ثم يتم إضافتها ألى الصلصة مع الشروبة وتقدم مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.

طريقة عمل الكوارع في الفرن

المقادير والطريقة:

كوارع مخلية من العظم أو مقطعة بالعظم بعد سلقها يتم عمل تتبيله تتكون من(ثوم مهروس -نصف ليمونه – ملح وفلفل- طماطم مفرومة)

تم خلط مقادير التتبيلة ثم نضعها على الكوارع في صنية وندخله الفرن حتى تكتسب اللون الأحمر وتقدم مع فتة الكوارع بالأرز.