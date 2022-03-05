أحلي سبانخ باللحمة البلدي بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة وأفضل من المطاعم الكبري

السبانخ من أطعم وأشهي أنواع الأكلات الرئيسية علي أي مائدة طعام والتي يحبها جميع الأفراد، حيث أنها من أكثر الأكلات التي تتميز وتتمتع بفوائد صحية وغذائية عالية القيمة، وتنتشر السبانخ في جميع البلاد العربية وخاصة في مصر، فهي من أكثر أنواع الأكلات المرغوبة والمحببه لدي جميع أفراد الأسرة، وكما يمكن أن تقدميها لأطفالك بكل ثقة لأن تحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل ڤيتامين أ،ب فهي من أشهر الأكلات في مصر ويحبها جميع الاشخاص، حيث يصعب عند بعض السيدات صنعها والاحتفاظ بمائها، ولذلك فإننا سوف نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبالمنزل، وذلك في في هذا المقال طريقة رائعة لعمل السبانخ.

طريقة عمل السبانخ ومكوناتها

المكونات

ملعقه كبيرة من السمنه البلدي أو الزبدة علي حسب الرغبة.

إثنين ملعقة كبيرة من زيت.

بصله كبيرة مفرومة وناعمة جدا.

ملعقة صغيره من الثوم المفروم.

إثنين كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الشطة ( علي حسب الرغبة)

كيلو وربع من السبانخ.

كوب كزبرة خضراء مطحونة وناعمة جدا.

قطعة لحم مسلوقة (علي حسب الرغبة).

كوب من مرقة لحمة.

ثلاث ملاعق كبار من الأرز.

أبسط وأسرع طريقه تحضير السبانخ.