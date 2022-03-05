نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي سبانخ باللحمة البلدي بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة وأفضل من المطاعم الكبري في المقال التالي
السبانخ من أطعم وأشهي أنواع الأكلات الرئيسية علي أي مائدة طعام والتي يحبها جميع الأفراد، حيث أنها من أكثر الأكلات التي تتميز وتتمتع بفوائد صحية وغذائية عالية القيمة، وتنتشر السبانخ في جميع البلاد العربية وخاصة في مصر، فهي من أكثر أنواع الأكلات المرغوبة والمحببه لدي جميع أفراد الأسرة، وكما يمكن أن تقدميها لأطفالك بكل ثقة لأن تحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل ڤيتامين أ،ب فهي من أشهر الأكلات في مصر ويحبها جميع الاشخاص، حيث يصعب عند بعض السيدات صنعها والاحتفاظ بمائها، ولذلك فإننا سوف نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبالمنزل، وذلك في في هذا المقال طريقة رائعة لعمل السبانخ.
طريقة عمل السبانخ ومكوناتها
المكونات
- ملعقه كبيرة من السمنه البلدي أو الزبدة علي حسب الرغبة.
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت.
- بصله كبيرة مفرومة وناعمة جدا.
- ملعقة صغيره من الثوم المفروم.
- إثنين كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقه صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة صغيرة من الشطة ( علي حسب الرغبة)
- كيلو وربع من السبانخ.
- كوب كزبرة خضراء مطحونة وناعمة جدا.
- قطعة لحم مسلوقة (علي حسب الرغبة).
- كوب من مرقة لحمة.
- ثلاث ملاعق كبار من الأرز.
أبسط وأسرع طريقه تحضير السبانخ.
- نحضر حلة عميقة ونرفعها علي النار ونضع بها معلقة كبيرة من السمن البلدى أو الزبدة علي حسب الرغبة ولكن السمن البلدي تعطي رائحة رائعة وطعم اطيب واجمل.
- ثم نضع ملعقتين من الزيت ثم نقطع البصله الي مكعبات صغيرة أو نفرمها جيدا.
- ثم نضعها في الحله ونقلبها جيدا حتي يتغير لونها الي اللون الذهبي الجميل.
- ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع عليهم اثنين كوب من صلصة الطماطم المتسبكة أو عصير الطماطم،
- ثم نقلب المكونات جيدا ونتركها لمده عشر دقائق حتي تغلي الطماطم جيدا وتتسبك.
- ثم نضع ملعقة من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود المطحون ومعلقه من الشطه ونقلبهم جيدا.
- ثم نقطع السبانخ الي قطع صغيره ونغسلها جيدا
- ثم نضعها علي المكونات ونقلب جيدا، ونتركها لمده دقيقتين حتي تستوي.
- ثم نقطع الكزبرة الي قطع صغيرة أيضا ونضعها على المكونات ونتركها لمده سبع دقايق علي النار حتي تستوي جيدا كل هذه المكونات.
- ثم نبدأ في تقليب المكونات جيدا.
- ثم نقطع قطعه اللحمة المسلوقه الي شرائح صغيرة، ونضعها مع المكونات ونقلب جيدا.
- ثم نتركها لمده ثلاث دقايق تستوي، ثم نضع عليها كوب من مرقة اللحمه، ثم نغسل ثلاث ملاعق كبار من الرز ونضعها عليهم.
- ونقلب هذه المكونات جيدا ونتركها لمدة عشر دقايق ثم نرفعها من علي النار نحضر طبق عميق للتقديم وتقدم ساخنة لأن طعمها يبقي اجمل واطيب بالهنا والشفا.
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