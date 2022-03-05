اسنانك لؤلؤ ناصع.. مكون سحري في مطبخك لتبيض الأسنان والتخلص من الجير والأصفرار في 5 دقائق

اسنان لؤلؤ ناصع.. مكون سحري في مطبخك لتبيض الأسنان نقدم لكم الكثير من الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان والتخلص من الجير، أسنانك هي كنز حقيقي وعنصر مؤثر في جمال وجهك وابتسامتك فحافظ عليها من أي سبب قد يؤدي إلى اصفرارها، أحيانًا نقوم بغسل أسناننا باستمرار ولكننا نعاني أيضًا من الاصفرار ويتساءل الكثيرون عن سبب هذا الإصفرار بالرغم من النظافة المستمرة، وسنجيب على هذه الأسئلة في مقالنا هذا، وسنقدم لكم طرق حل هذه المشكلة أيضًا بوصفات طبيعية مجرّبة.

أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان

وصفة الكركم لتبييض الأسنان الصفراء

الكركم من الأعشاب الشهيرة في حل مشكلة اصفرار الأسنان حيث أنه يطهر الفهم ويحميها من الميكروبات ويقضي على الطبقة التي تزيد من اصفرارها.

قومي بتحضير بودرة الكركم بطحن الكركم وقومي بغمس فرشاة الأسنان بداخلها ونظفي أسنانك بالطريقة العادية حتى تتخلصي تمامًا من الاصفرار ولكن يجب تنظيف فمك بالمعجون العادي بعد هذه الوصفة.

استخدام الملح لتبييض الأسنان

الملح هو من الطرق الفعالة في التبييض سواء تبييض الأسنان أو تبييض أي شيء، حيث أن للملح قدرة عالية على تفتيت الجزيئات التي تساعد في تكون طبقة صفراء على الأسنان.

قومي بغمس فرشاة الأسنان بداخل كمية من الملح وقومي بتفريش أسنانك بها جيدًا برفق حتى يختفي الاصفرار ويمكنك اتباعها مرتين من كل أسبوع مع التنظيف الدوري للأسنان بالمعجون.

الفحم لتبييض الأسنان وإزالة الجير

أما وصفة الفحم من الوصفات الأكثر فعالية ولكن لا يجب الإفراط في استخدامها.

حيث أن للفحم بعض الأضرار الجانبية على الأسنان.

قومي بطحن الفحم جيدًا واغرسي الفرشاة بداخله

ثم قومي بتنظيف أسنانك ويمكنك استخدامه مرة واحد كل أسبوعين لا أكثر حيث أنه يعمل على تآكل اللثة ويؤدي إلى التهابات في الفم.

بعد هذه الوصفة بالتحديد يجب غسل أسنانك بالمعجون وشراء معجون مناسب يزيل طبقة الفحم من على الأسنان.

أسباب حدوث مشكلة اصفرار الأسنان