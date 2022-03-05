نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك فوق ال 60.. دهنة من زيت جونسون والنشا بياض ونعومة البشرة وإزالة التجاعيد والهالات السوداء في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت جونسون والنشا للتببض الفوري للبشرة ، البشرة البيضاء الخالية من اي عيوب هي حلم لكل سيدة, ودائما ما يسعي الكثير من السيدات الي التخلص من اي مشاكل البشرة والتي من اهمها اسمرار البشرة حيث تتعرض بالبشرة الي العديد من العوامل والتي تتسب في تغير لونها الي الاغمق, مثل الكلف او أشعة الشمس الضارة, ودائما ما يلجأ السيدات الي شراء مستحضرات العناية بالبشرة المخصصة للتفتيح بمبالغ باهظة والتي تحتوي على مواد ضارة للبشرة, ولذلك اتجه الكثير الي استخدام الوصفات الطبيعية وذلك لانها أمنه على البشرة وتكلفتها اقتصادية, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تفتيح البشرة بزيت جونسن الطبيعي.

كيفية عمل وصفة التفتيح الفوري بزيت جونسن والنشا

زيت جونسن من الزيوت الخاصة بالاطفال فهو أمن على جلد الاطفال ويساعد في ترطيبه بشكل جيد وتنعيمه ولكن مالا يعرفه الكثير انه من اكثر الزيوت المفيدة التي يمكن استخدامها على البشرة للبالغين حيث يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من اي اسمرار بها وهو مكون من زيوت طبيعية مثل الافندر والبرافين ويمكن استخدامه من النشا لتبيض البشرة بشكل فوري وذلك من خلال خلط معلقة من النشا مع معلقتين زيت جونسن ومعلقة من زيث الورد الطبيعي ويقلب المكونات كلها معا حتى تتجانس وبعد ذلك يتم وضعه على كل اجزاء البشرة ولكن تجنب وضعه حول العين لانه يسبب انسداد المسام في هذه المنطقة ويترك ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

وصفة زيت جونسون والملح الجبارة لتبيض الجسم

يبحث الكثير من السيدات عن ماسك طبيعي يمكن استخدامه على الجسم لتفتيحه والتخلص من اي اماكن داكنة وتعد وصفة الملح وزيت جونسن افضل اختيار للجسم حيث تساعد في التخلص من خلايا الجسم الميتة والتخلص من الشعر الموجود تحت الجلد وتساعد في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-