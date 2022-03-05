نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين في المقال التالي
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول، من الخطوات البسيطة بالاعتماد على تلك التركيبة المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم الحصول على الشعر خالي تماما من أي تجاعيد على الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تتفاعل مع البانثينول لتعطي أفضل نتيجة على الشعر إذ أن تلك التركيبة تعتبر من أقوى التركيبات الطبيعية التي لها أثر على الشعر، وتقضي على أي تواجد للشعر المجعد كما أن خليط له القدرة على أن يزيل العديد من العيوب التي قد يعاني منه الشعر نتيجة إهمال العناية به.
مكونات إعداد خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن
من الخلطات التي من السهل أن يكون هناك اعتماد عليها للتخلص تماما من أي تجاعيد على الشعر ومن الممكن أن يتم استعمال مكونات ممتازة تغذي الشعر للحصول على نتيجة جيدة عند خلطها مع البانثينول، وفيما يأت نوضح أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن يتم استعمالها للحصول على أفضل تركيبة تفرد الشعر، أفضل تركيبة طبيعية لها القدرة على أن تزيل تجاعيد الشعر هي تلك التركيبة بالمكونات الآتية:
- ملعقتان من البانثينول.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة زيت جرجير.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة زيت خروع.
كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن
كي يتحقق فرد الشعر بالبانثينول لا بد وأن يتم إعداد الخليط بشكل صحيح وهذا ما يمكن إتمامه من خلال الاتباع لما يلي:
- الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بالفازلين.
- تتم إذابته تماما ومن ثم يتم الخلط للبانثينول معه.
- حال رؤية المكونين متجانسين تماما يكون من السهل إضافة بقية المكونات.
- بعد الخلط للمقدار كامل تتكون تركيبة خفيفة من الكريم سهل الفرد على طول خصلة الشعر.
- عليك البدء الفوري في التطبيق للوصفة بعد التأكد من عدم وجود أي تشابك على الشعر ومن ثم يكون من السهل الحصول على الشعر ناعم وخالي من أي تواجد للتجاعيد.
- التطبيق يكون من ربع إلى نصف ساعة وبعدها يغسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو.
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