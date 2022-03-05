من غير حلل ولا مواعيين..في 10 دقائق سر عمل اللحمة المشوية في البرطمان أنسي الفحم ودخان

سر عمل اللحمة المشوية في البرطمان، تحب كل ربة منزل دائما تقديم وصفات جديدة ومختلفة لعائلتها، ومن أبرز هذه الوصفات هو شوي اللحمة في البرطمان، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة في تسوية اللحمة والذي أصبح ينصح بها بعض الطهاة ومن خلا مقالنا سوف نتعرف على كيفية شوي اللحمة في البرطمان.

سر عمل اللحمة المشوية في البرطمان

سف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل اللحمة المشوية في البرطمان

مكونات عمل اللحمة المشوية في البرطمان

كيلو لحمة.

مكعبين مرقة.

ثمرتين كوسة.

ثمرتين بصل.

فلفل رومي ألوان أو أخضر فقط.

بطاطس.

ست ملاعق من الخل.

ثلاث ثمرات طماطم مبشورين.

ملعقتين ملح.

ملعقة فلفل أسود.

جزر.

السبع بهارات.

بابريكا.

خمس ملاعق زيت زيتون.

برطمانات زجاجية.

طريقة تحضير اللحمة المشوية في البرطمان

في بوله نضع فيها اللحمة والخل والملح والبهارات وزيت الزيتون ونخلط كل المكونات ثم نضيف مرقة الدجاج.

نبدأ في وضع اللحمة داخل البرطمان، فنقوم بوضع شرائح من البصل ثم قطعة لحمة .

ومن ثم شرائح فلفل وكوسة ونفعل هكذا مع باقي الكمية حتى يمتلئ البرطمان.

نضع الطماطم المبشورة على وجه البرطمان.

نضع البرطمانات التي حضرناها في صينية بها ماء ونضعها في الفرن حتى تنضج وقد تستغرق حوالي ساعتين.

طريقة لعمل اللحمة البرطمان في المنزل

طريقة اخري جديدة ومختلفة لعمل اللحمة المشوية في البرطمان بدون دخان

مكونات عمل اللحمة البرطمان

نصف كيلو من اللحمة وتفضل أن تكون من منطقة الموزة.

مشروم.

ملعقتين زيت زيتون.

نصف ملعقة من الحبهان.

نفس المقدار من القرفة.

ملعقة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة كركم.

ليمونه ونبشرها لتأخذ بشرها.

ثمرة كوسه.

جزر.

٧ فصوص من الثوم.

بصلة.

روز ماري.

برطمان زجاج.

طريقة تحضير اللحمة المشوية