نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير العجينة السحرية عجينة العشر دقائق القطنية الخفيفة والهشة الصالحة لجميع المعجنات في المقال التالي
أسرار تحضير العجينة السحرية عجينة العشر دقائق هذه العجينة أصبحت من أهم المعجنات التي يتم استخدامها و يفضلها العديد من الشيفات في تحضير كافة المعجنات الحلو منها والمالح، كما أنها من أكثر المعجنات السريعة و السهلة والاقتصادية التي لا تكلفك الكثير من المال أو مجهود كبير في التحضير، حيث اشتهرت كثيراً هذه العجينة في الفترة الأخيرة، فهي من أكثر المعجنات الهشة والخفيفة و القطنية وتتميز بطعمها اللذيذة جداً حيث تصلح أن تكون عجينة للبيتزا و الفطائر وغيرهم من المعجنات.
مقادير عجينة العشر دقائق
لا تحتاج العجينة السحرية عجينة العشر دقائق الكثير من المكونات وهي:
- 5 أكواب من الدقيق
- 2 معلقة كبيرة خميرة فورية.
- نصف كوب زيت.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- رشة ملح.
- 2 كوب من الحليب الدافئ.
الحشو
- كوب من الجبنة ويمكن إضافة الزيتون او الزعتر أو البقدونس المفروم والنعناع.
- سلامي.
- جبنة موتزاريلا.
- لانشون.
- قطع شوكولاتة.
للوجه
- معلقة حليب.
- رشة خل.
- نصف ملعقة صغيرة من القهوة.
- رشة فانيليا.
طريقة تحضير عجينة العشر دقائق
المعجنات من أكثر الوصفات التي لابد من توافرها في جميع المنازل وبشكل دائم وهذا لأنها تقدم بجانب كافة المقبلات والمشروبات الساخنة و الباردة، لهذا تبحث الأمهات دائما على وصفة لعجينة تستطيع الاعتماد عليها في تحضير العديد من المعجنات المختلفة السادة والمحشية، ولهذا فإن العجينة السحرية عجينة العشر دقائق هي الحل وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة والطريقة هي:
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونضيف عليه 2 كوب من الدقيق و الخميرة و السكر ونخلطه جيدًا مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم 2 كوب من الحليب الدافئ على الخليط ونقلبهم مع بعضهم بشكل جيد حتى تحصلين على عجينة بقوام سائل.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة 10 دقائق.
- بعد الانتهاء من 10 دقائق نقوم بإضافة 3 أكواب الأخرى من الدقيق و نضيف الملح و الزيت.
- نبدأ في عجن العجينة السحرية عجينة العشر دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة وطرية ونغطيها ونتركها لمدة 10 دقائق لكى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بإخراج الهواء من العجينة بالضغط عليها ونبدأ في تشكيلها حسب الرغبة.
- يمكننا استخدمتها عجينة كرواسون او باتيه او فطاير كما شئتي.
- نقوم بفرد العجينه دائرة ثم نقوم بتقطيعها مثلثات متساوية الحجم ونقوم بوضع جزء من الحشو سواء قطعة من الشوكولاتة أو حشو الجبنة.
- بعد ذلك نقوم بلف المثلث من القاعدة حتى رأس المثلث.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل الصينية.
- ثم نقوم برص قطع العجينة السحرية عجينة العشر دقائق في الصينية مع ترك مسافة قليلة بين كل واحدة والأخرى.
- نحضر خليط الوجه نخلط القهوة والخل والفانيليا و الحليب حتى يذوب.
- بالفرشاة نقوم بتوزيع الخليط على قطع العجينة.
- ندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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