أسرع طريقة لعمل حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في المنزل

يعد حلوي الجيلاتين من أنواع الحلويات ‏المشهورة والمعروفة التي يحبها الأطفال وحيث يتناولها بكميات كبيرة، وهي تأتي بأشكال ونكهات مختلفة ومتميزة، يمكنك إختيار النكهات المختلفة وألوان المتعددة المفضلة لأولادك، ‏كما يمكن تقديمه في المناسبات الخاصة والمختلفة والحفلات أيضاً، ويعتبر الجيلاتين مصدراً غذائياً غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان مثل الفوسفور والنحاس والسيلينيوم، بالإضافة إلى أنه مصدر هام للبروتين، كما له فوائده متعددة حيث يدخل الجيلاتين في الكثير من الصناعات الغذائيّة والجماليّة والدوائية، سوف ‏نتعرف الآن على طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في المنزل ‏ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلوي الجيلاتين

المكونات:

أثنين كوب من السكر الأبيض .

مقدار نصف كوب من الماء البارد .

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من بودرة الجيلاتين .

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا .

ألوان صناعية .

نكهات غذائية يمكن اختيار الالوان مثل نكهة الفراولة أو نكهة الليمون أو نكهة النعناع .

كمية من سكر سنترفيش .

طريقة التحضير :