نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لعمل حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في المنزل في المقال التالي
يعد حلوي الجيلاتين من أنواع الحلويات المشهورة والمعروفة التي يحبها الأطفال وحيث يتناولها بكميات كبيرة، وهي تأتي بأشكال ونكهات مختلفة ومتميزة، يمكنك إختيار النكهات المختلفة وألوان المتعددة المفضلة لأولادك، كما يمكن تقديمه في المناسبات الخاصة والمختلفة والحفلات أيضاً، ويعتبر الجيلاتين مصدراً غذائياً غنياً بالفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان مثل الفوسفور والنحاس والسيلينيوم، بالإضافة إلى أنه مصدر هام للبروتين، كما له فوائده متعددة حيث يدخل الجيلاتين في الكثير من الصناعات الغذائيّة والجماليّة والدوائية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون بيض ولا فرن في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل حلوي الجيلاتين
المكونات:
- أثنين كوب من السكر الأبيض.
- مقدار نصف كوب من الماء البارد.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من بودرة الجيلاتين.
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- ألوان صناعية.
- نكهات غذائية يمكن اختيار الالوان مثل نكهة الفراولة أو نكهة الليمون أو نكهة النعناع.
- كمية من سكر سنترفيش.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من السكر الأبيض مع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من بودرة الجيلاتين ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف كوب من الماء البارد مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا بعد ذلك نسكب هذا الخليط بداخل قدر ثم نضع القدر على النار ونتركه القدر على النار لمدة خمس دقائق بعد ذلك نترك النار تماماً.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك باستخدام النكهات والملونات الصناعية حتى تصبح الحلوى متعددة الألوان يمكن أن تقوم بإضافة كل كمية من حلوي الجيلاتين لها لون مختلف ونكهة مختلفة كما يمكن مثلا تقديم جزء من الحلويات بنكهة الفراولة ويضاف لها لون أحمر وجزء آخر بنكهة النعناع ويضاف لها لون أخضر وجزء آخر بنكهة الليمون يضاف لها لون أصفر ثم بعد ذلك قومي بوضع جميع المكونات داخل القوالبالمخصصة من السيليكون ونترك القوالب في الثلاجة ليوم كامل ثم بعد ذلك قومي بإخراج قوالب حلوي الجيلاتين من الثلاجة وبعد ذلك يغلف بالسكر السنترفيش وبعد ذلك اصبح حلوي الجيلاتين بألوانها المتعددة جاهزة للتقديم إلى أطفالك ولعائلتك.
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