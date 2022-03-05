نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بسكويت العجوة الأصلي”.. ألذ وأسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في المنزل خطوة بخطوة وبمذاق رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة "بسكويت العجوة الأصلي".. ألذ وأسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في المنزل خطوة بخطوة وبمذاق رائع - ثقفني
بسكويت التمر هو عبارة عن أصابع البسكويت اللذيذة المحشوة بعجوة التمر اللذيذ الذي يعتبر من أهم الأطعمة التي يحبها الأطفال والكبار، لذلك يفضل تواجدها في المنزل كنوع من الحلوى المغذية في أي وقت، ولذلك سوف نتعرف معًا اليوم على طريقة عمل البسكوت بالتمر في المنزل بخطوات لا يوجد بها أي صعوبة، وسوف يوفر عليكي شرائه من الخارج بسهولة تجهيز في أي وقت.
طريقة عمل البسكوت بالتمر اللذيذ في المنزل
اصنعي بنفسك البسكوت بالتمر فهو لا يوجد في تجهيز أي صعوبة وسوف يستمتع به اولادك واسرتك بالتأكيد وطريقة وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- اربع ملاعق كبار من الزبدة الصفراء.
- اربع ملاعق كبار من السكر الناعم.
- عدد بيضتين.
- كوبين ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كيلو من التمر الخالي من النواه.
- ملعقتين من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة التحضير
- احضري العجان الكهربائي.
- واضيفي بداخله الزبدة التي تم تجهيزها ويفصل أن تكون طرية حتى تصبح بالقوام المطلوب.
- اضيفي اليها السكر.
- اخلطي المكونين مع بعض جيدًا وذلك حتى الحصول على قوام كريمي ناعم كثيف لمدة لا تقل عن أربع دقائق في الخلط.
- اضيفي بعد ذلك البيض ولكن بشكل تدريجي واحدة تلو الأخرى
- أعيدي الخلط مرة أخرى بسرعة مع إضافة الفانليا الى المكونات.
- بعد الانتهاء أضيفي الدقيق بعد إضافة رشة ملح إليه.
- اخلطي جيدًا ثم قومي بإضافته الى خليط الزبدة والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا، وقومي بالاستمرار في الخفق حتى الحصول على عجينة متماسكة ناعمة.
- استمري في العجن.
- ثم ارفعي العجينة، واتركيها حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- افردي الان العجينة على صينية مناسبة الحجم ويفضل أن تكون مفروشة بورق الزبدة.
- قومي بوضع التمر مع الزبدة والقرفة على النار وقلبي المكونات حتى يصبح خليط التمر ناعم.
- اتركيه يبرد قليلًا.
- ضعي الان التمر بداخل العجين ثم قومي بعمل رول من العجين بداخله خليط التمر.
- استخدمي السكينة ثم قومي بتقطيع الرول الى قطع مناسبة الحجم.
- ادخلي الصينية الآن إلى الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠.
- اتركيه حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
- يمكنك إخراجه بعد الانتهاء من نضجه.
- اتركيه في الخارج حتى يبرد ويتماسك.
- يمكنك إخراجه بعد ذلك من الصينية ووضعه في طبق أو علية مناسبة، وانا له في أي وقت بألف هنا وشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ