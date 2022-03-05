ضاع عمرنا بنشوي اللحمة غلط.. اللحمة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم في 10 دقائق هتبقي زبدة

هناك طريقة أسماء الطريقة التركية لعمل اللحمة هذه الطريقة يتم إعداد اللحمة فيها باستخدام البرطمان الزجاجي ولا نحتاج إلى قدر حتى نستطيع إعداد اللحم ولكن هذه الطريقة تتكون من الكثير من المكونات حتى نصل إلى طعم اللحم الذي دون استخدام القدر وهناك بعض الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها الحصول على هذا اللحم الطازج باستخدام البرطمان الزجاجي ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اللحم في البرطمان ونتحدث أيضًا عن الطريقة التي يتم استخدامها في إعداد هذا اللحم.

مكونات تسوية اللحوم في البرطمان بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج الى حتى نستطيع إعداد اللحم في البرطمان وهذه المكونات هي:

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1\2‬ كيلو من اللحم ‏ويفضل أن يكون هذا اللحمة من منطقة الموزة.‬

كوب كبير من المشروم الطازج.

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‏ جزرة واحدة

حبة بصل

ستة فصوص من الثوم

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‏ برطمان زجاجي

1\4‬ ملعقة صغيرة من الكركم‬

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقتين من مبشور الليمون

عودين من الروز ماري.

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

رشة من جوزة الطيب

½ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون نص

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1\4‬ ملعقة صغيرة من الكركم‬

تسوية اللحوم في البرطمان بسرعة الصاروخ بدون حلل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اللحم الطازج داخل البرطمان وهذا اللحم يسمى اللحمة تركي وله طريقة مميزة وطريقة إعداد هذا اللحم هي:

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