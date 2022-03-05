اصنعي بنفسك فطائر شاورما الدجاج بدون فرن أحلى وجبة عشاء تقدميها للأسرة

فطائر شاورما الدجاج بدون فرن من الأكلات سريعة التحضير، وتتميز بقوامها المقرمش اللذيذ، ومكوناتها بسيطة توجد في كل مطبخ، وتستطيع السيدات القيام بتحضيرها كوجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها بشكل يومي، ويمكن صنعها بالطاسة، أو بالفرن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر شاورما الدجاج بدون فرن أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات فطائر شاورما الدجاج بدون فرن

سوف نتعرف على مكونات الفطائر وهى كما يلي:-

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

رشه صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

حشوة الشاورما

تحتوي حشوة فطائر شاورما الدجاج على عدة مكونات وهى كما يأتي

طبق صغير من الفلفل الرومي المفروم.

نصف كيلو من شرائح الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طبق صغير من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

طريقة تحضير فطائر شاورما الدجاج

سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل فطائر شاورما الدجاج بدون فرن بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والملح، اللبن، والسكر، والخميرة، ثم نقلبهم مع بعضها جيدًا. نقوم بإضافة الزيت للخليط ونقلب باستمرار، بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي العجين، ثم نتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ثم نتركها حتى ترتاح.

طريقة حشو فطائر شاورما الدجاج بدون فرن

سوف نتعرف على طريقة الحشو من خلال السطور التالية:-