طرق للتخلص من الشعر الدهني من غير ما تستخدمي شامبو جاف

لو بتعاني من ان شعرك بيبقى دهنى او بيزيت بسرعة بعد الغسيل ، في مجموعة طرق للتخلص من الشعر الدهني تقدري تعتمدي عليها من غير ما تلجأي لاستخدام شامبو جاف ، والنهاردة هنشارك معاكي 9 حيل للتخلص من الشعر الدهني لو وقتك ضيق ومعندكيش فرصة تغسليه.
طرق للتخلص من الشعر الدهني:
1- التونر او القابض:
معظم الناس ميعرفوش ده ، ولكن التونر او القابض بيحتوي في مكوناته على كحول ، وده هيفيدك جدا مع الشعر اللي شكله دهني او مزيت ، الكحول اللي موجود في التونر والقابض يعتبر مادة قوية بما فيه الكفاية لاصلاح الشعر الدهني في خلال ثواني ، ممكن تستخدمي اي نوع تونر يكون داخل في مكوناته كحول ، ورشي منه على الشعر.
2- النشا والكاكاو البودر:
حيلة تانية فعالة جدا للتخلص من الشعر الدهني فورا هي استخدام النشا ، الوصفة دي بتكون رائعة جدا مع الشعر الفاتح ، ولكن لو شعرك غامق ممكن تضيفي للنشا كمية من الكاكاو عشان تغمقي اللون ويبقى مناسب للون شعرك ، والميزة في الطريقة دي انها مش بس هتخلصك من الشعر الدهني ، ولكن كمان هتدي ريحة حلوة للشعر.
3- الضفاير:
لو معندكيش نشا او منتج قابض او تونر ، اعرفي ان في طريقة تانية بديلة مش محتاجة اي مكونات سرية ، وهي تضفير الشعر ، هتبقى حلوة في اي وقت ، ومعروف ان تسريحة الضفاير من التسريحات اللي بتداري مشكلة الشعر الدهني.
4- الباندانا:
هل متأخرة اوي ووقتك ضيق لدرجة انك حتى مش هتقدري تعملي ضفاير ، لحسن الحظ في طريقة اسرع لاخفاء الشعر الدهني ، تقدري تستخدمي الباندانا ، وبننصحك تستخدمي باندانا ملفتة بألوان زاهية عشان يكون التركيز عليها وتبعد التركيز عن شعرك.
5- السيشوار:
هل تعرفي انك ممكن تخلي شعرك كأنه مغسول حالا باستخدام السيشوار ، كل اللي هتعمليه شغلي السيشوار مرريه على الشعر وانتي بتسرحي شعرك في نفس الوقت ، الحيلة دي هتدي حجم للشعر ، وهتخلي شعرك يبان كأنه لسه مغسول.
6- العسل:
ممكن تشوفي ان استخدام العسل على شعرك فكرة مجنونة ، لكن لازم تجربيه عشان تصدقي ، اخلطي العسل مع كام نقطة ماية وحطيه على الجذور بس ، بعدها اتخلصى من كل بواقي الخليط من على فروة راسك ، الماية هتضمن لك ان العسل مش هيبقى لزج وهيجدد شعرك.
7- استخدام مثبت شعر على الجذور:
اسوأ حالة للشعر الدهني لما تبقى الجذور دهنية ، وممكن استخدام خليط العسل مايصلحش الجذور ، في الحالة دي في طريقة سهلة وسريعة وفعالة هتدي شعرك حجم اكبر وهتخلصك من الجذور الدهنية ، كل اللي هتعمليه امسكي اجزاء صغيرة من شعرك ورشي عليها مثبت وسرحيه بالمشط بشكل عكسي ، ده هيدي لشعرك حجم اكبر كأنه لسه مغسول.
8- اعملي عقدة او كحكة عالية:
لو معندكيش وقت تعملي اي طريقة من اللي قولناها ، هنا هيبقى المنقذ ليكي تسريحة العقدة او الكحكة الفوضوية ، هتساعد انها تداري الجذور الدهنية.
9- اوراق التخلص من الدهون:
الطريقة الاخيرة اللي هنشاركها معاكي هي استخدام اوراق التخلص من الدهون Blotting papers ، الاوراق الصغيرة دي طريقة سحرية مع الشعر الدهني ، ممكن تستخدميها على الجذور وفروة الراس ، هيتم امتصاص الزيت من جذورك على الورق.
10 وصفات طبيعية لعلاج و تنظيف الشعر الدهني
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