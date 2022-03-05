خطيرة تحضير كيكة الشوكولاته بالصوص لأجمل المناسبات بأقل الامكانيات بطعم رائع

كيكة الشوكولاتة، تعتبر من الحلويات التي يمكن إعدادها بسرعة لإسعافك في جميع المناسبات الخاصة والعامة، كما أنه يمكن تحويلها إلي تورتة أو تناولها بصوص الشكولاتة الاقتصادي أو سادة وفي كلا الحالات لا تكلفك مبلغ شرائها من المحلات، وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير كيك الشكولاتة لضمان نجاحها بشكل مضبوط في المنزل للاستغناء عن الشراء، ومن المعروف أن طرق إعداد كيكة الشوكولاتة موسوعة كبيرة ولا يمكن تطبيقها وتعلمها في يوم واحد، لذلك حرصنا على توفير طريقة بسيطة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل خلال هذا المقال في السطور التالية.

كيكة الشيكولاته من الكيكات التي يحبها الكثير سواء كبير أو صغير لاحتوائها على صوص الشيكولاتة اللذيذ، وهي مغذية لأنها تحتوي على مكونات تقوي العظام مثل البيض وأيضا بروتين والطحين والسكر التي يعطي الطاقة للجسم والزيت أو الزبدة أو السمنة وهي المواد الدهنية فتعتبر وجبة متكاملة ويعلوا على ذلك الكاكاو بفوائده وصوص الشيكولاتة الشهي.

مكونات إعداد كيكة الشوكولاتة

كوب ونصف من الدقيق متعدد الأغراض.

كوب إلا ربع كاكاو خام.

رشة ملح.

كوب إلا ربع سمنة.

كوب ونصف حليب.

ملعقة بيكينج بودر.

ثلاث بيضات حجم كبير.

كوب ونصف سكر.

التزيين

كيس كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج.

كوب من الشوكولاتة المذابة.

طريقة اعداد الكيكة بالشكولاتة