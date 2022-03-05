نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطيرة تحضير كيكة الشوكولاته بالصوص لأجمل المناسبات بأقل الامكانيات بطعم رائع في المقال التالي
كيكة الشوكولاتة، تعتبر من الحلويات التي يمكن إعدادها بسرعة لإسعافك في جميع المناسبات الخاصة والعامة، كما أنه يمكن تحويلها إلي تورتة أو تناولها بصوص الشكولاتة الاقتصادي أو سادة وفي كلا الحالات لا تكلفك مبلغ شرائها من المحلات، وتتساءل الكثير من السيدات عن طريقة تحضير كيك الشكولاتة لضمان نجاحها بشكل مضبوط في المنزل للاستغناء عن الشراء، ومن المعروف أن طرق إعداد كيكة الشوكولاتة موسوعة كبيرة ولا يمكن تطبيقها وتعلمها في يوم واحد، لذلك حرصنا على توفير طريقة بسيطة لتحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل خلال هذا المقال في السطور التالية.
كيكة الشيكولاته من الكيكات التي يحبها الكثير سواء كبير أو صغير لاحتوائها على صوص الشيكولاتة اللذيذ، وهي مغذية لأنها تحتوي على مكونات تقوي العظام مثل البيض وأيضا بروتين والطحين والسكر التي يعطي الطاقة للجسم والزيت أو الزبدة أو السمنة وهي المواد الدهنية فتعتبر وجبة متكاملة ويعلوا على ذلك الكاكاو بفوائده وصوص الشيكولاتة الشهي.
مكونات إعداد كيكة الشوكولاتة
- كوب ونصف من الدقيق متعدد الأغراض.
- كوب إلا ربع كاكاو خام.
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع سمنة.
- كوب ونصف حليب.
- ملعقة بيكينج بودر.
- ثلاث بيضات حجم كبير.
- كوب ونصف سكر.
التزيين
- كيس كريم شانتيه.
- كوب حليب مثلج.
- كوب من الشوكولاتة المذابة.
طريقة اعداد الكيكة بالشكولاتة
- نحضر صينية مقاس وسط وندهنه بالزبدة، ثم نرش الصينية ب كاكاو.
- نشعل الفرن كي تسخن جيدا لحين اعداد الكيك.
- نحضر الخلاط ونضيف به المكونات السائلة و نخفقها جيدا لمدة عشر دقائق.
- في وعاء آخر نضع الدقيق والكاكاو بعد نخلهم جيدا ونضيف البيكنج باودر.
- نصب الخليط المخفوق بالخلاط في الوعاء ونقلبهم بمضرب يدوي حتى تتداخل جميع المكونات معا، لكن الحركة يجب أن تكون في اتجاه واحد حتي لا يخرج الهواء منها.
- نصب خليط الكيكة في الصينية وندخلها الفرن للخبز لمدة أربعين دقيقة، عند التأكد من نضجها نخرجها من الفرن ونتركها لتبرد في ذلك نعد صوص التزين.
- نضع كيس الكريم شانتيه بالحليب المثلج في وعاء ونخفق هم باستخدام مضرب يدوى ونضيف ملعقة كاكاو خام.
- بعد خفق الكريم نقوم بصناعة ثقوب بالسكين في الكيك ونسقيها بقليل من الحليب أو الشربات.
- نوزع الكريم على صينية الكيكة بالتساوي،
- ثم نحضر الشوكولاته وتقسيمها إلى أجزاء صغيرة ونضعها على حمام بخاري كي تذاب جيدا ونضيف إليها ملعقة زبدة لتحصل على لمعة جميلة.
- تسكب الشوكولاتة على الكيك ونوزعه بالملعقة ثم ندخلها الثلاجة كي تتجمد الشوكولاتة.
- ثم نقطعها ونقدمها باردة بالصحة والعافية.
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