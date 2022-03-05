معجزة ربانية لتفتيح البشرة: من مكون رهيب لن تتخيلي نتائجه السحرية2022

نقدم لكم معجزة ربانية لتفتيح البشرة ، حيث تعد معجزة من عند الله في تبيض البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية، حيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من اول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من أي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، من خليط النشا والليمون وخليط الكركم وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل معجزة ربانية لتفتيح البشرة من مكون واحد فقط لن تتخيلي نتائجة2022

مكونات عمل معجزة ربانية لتفتيح البشرة من مكون رهيب للغاية في التفتيح الفوري

سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها بجانب المكون الأساسي الرهيب في تبييض البشرة بكل سهولة دون اي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

معلقة كبير من الكركم.

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير المعجزة التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهوله ويعد طبيعي جدا للتبييض الفوري وبطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والكركم والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بكل سهولة دون أي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-