طريقة عمل القرص بالسمسم في المنزل خطوة بخطوة أحلى من الأفران

تعتبر القرص بالسمسم من المخبوزات الشهية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها كوجبة في الفطور مع الشاي أو اللبن أو نتناولها بين الوجبات وتتميز بطعمها الرائع واللذيذ لذلك يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج ويمكن عملها سادة أو بعجوة أو بقرفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، وتبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها المختلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير القرص بالسمسم.

مقادير عمل القرص بالسمسم في المنزل

ثلاثة أكواب من الدقيق

ربع كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من اللبن الدافئ

نصف كوب من السمن الذائب

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

للحشو (ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من القرفة وسمسم لتزيين الوجه).

طريقة عمل القرص بالسمسم في المنزل